To je moja igračka, zato sam je uzeo! Stajali sa trofejima poslije finala, a onda šou (VIDEO)

Danil Medvedev i Janik Siner imali su jednu zanimljivu situaciju poslije finala.

Izvor: Profimedia

Janik Siner pobijedio je Danila Medvedeva i osvojio titulu na turniru u Pekingu. Njih dvojica su dobri prijatelji, pa su se tako šalili poslije meča, a jedan potez brzo je obišao svijet. Bilo je to poslije zvaničnog fotografisanja sa peharima kada je Rus iz pehara italijanskog igrača izvadio igračku i odnio je, uslijedila je i njegova zbunjena reakcija.

Taj snimak brzo se proširio društvenim mrežama. Sada je konačno stiglo i objašnjenje za cijelu situaciju. "To je bila moja igračka. Dali su obojici po jednu, on je stavio u pehar, a ja nisam htio da me fotografišu sa igračkom, pa sam i svoju stavio kod njega i samo sam je uzeo", ispričao je Medvedev.

Bilo je to jedno od glavnih pitanja koje je dobio na konferenciji za medije poslije meča.

"Moram da priznam da sam malo iznenađen što se toliko o tome priča. Neke fotke i klipovi su baš smiješni zbog načina na koji sam je uzeo i otišao. Ali, to je moja igračka", sa osmijehom je završio Medvedev.