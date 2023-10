Novak promijenio frizuru - izgleda mlađe!

Novak Đoković odlučio je da se "podmladi" frizurom pred nastavak sezone.

Novak Đoković odlučio je da napravi veliku pauzu poslije osvajanja US Opena i učešća na Dejvis kupu sa reprezentacijom Srbije u Valensiji, pa je tako dosta vremena posvetio i svojoj fondaciji. Tako je u nedjelju njegova fondacija "Novak Đoković" imala važnu radionicu u Ljubljani gdje je ponovo bio gost dr Gabor Mate, a ono što je zanimljivo je da je na njoj i Nole pokazao novi imidž.

Navikli smo da Novak Đoković godinama, da ne kažemo i decenijama, ima istu frizuru, međutim čini se da je odlučio da se malo "modernizuje" za završnicu sezone, tako da sada ima sličnu frizuru kao Karlos Alkaraz. Preciznije, čini se da je Nole od svog frizera tražio da ga kraće ošiša sa strane, pa je tako veći prelaz u pitanju.

Podsjetimo, Novak Đoković je mnoge iznenadio i kada je tokom Vimbldona odlučio da pusti bradu, koju ne voli previše njegova supruga Jelena. "Imao sam ranije sujevjerja, sada nemam uopšte. U prvoj fazi moje karijere sam morao da se brijem... Mada, dok mi je đed još bio živ, on bi me opominjao da se obrijem. Sada sam pustio bradu jer žena kaže da mi lijepo stoji - moram da slušam ženu, kažu da je to recept za srećan i dug život (smeh). Skratiću je malo za finale, moram", kazao je Nole i na kraju zaista to i učinio pred meč sa Alkarazom, međutim možda je tako "izbaksuziramo".

Vidjećemo da li će se nešto u njegovom imidžu mijenjati do kraja oktobra kada ga očekuje učešće na mastersu u Parizu, odnosno poslije toga slijedi i završni masters u Torinu, odnosno Dejvis kup u Malagi sa Srbijom.

