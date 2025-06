Aleksandra Krunić otvorila dušu poslije uspjeha karijere: "Ana me prihvatila kao socijalni slučaj"

Aleksandra Krunić je sa Anom Danilinom prošla u polufinale Rolan Garosa, a malo je falilo da uopšte ne igraju na turniru. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Aleksandra Krunić ide po titulu na Rolan Garosu. U tandemu sa Anom Danilinom srušila je prve favorite, Katerinu Sinjakovu i Tejlor Tauzend i prošla polufinale - 7:5, 4:6, 6:2. Poslije najvećeg uspjeha u karijeri pričala je za srpske medije i otkrila da je malo falilo da uopšte ne igra na turniru. Sabrina Santamarija, sa kojom je osvojila Ruen u dublu krajem aprila, otkazala joj je već dogovorenu saradnju.

"Srećna sam naravno, dugo sam nekako, ne mogu da kažem čekala, jer nisam tip koji nešto radi i pita se kada će, nego zato što je sve ispalo čudno. Trebalo je da igram sa Santamarijom, a ona mi je tri dana prije upisa za Rolan Garos javila da ne zna da li ćemo ući u žrijeb, jer sam ja 79. na rang listi. Ona je u tom momentu imala neku varijantu, ne bi me pustila da nema i malo mi je to zasmetalo. Razumijem i znam da je dublašima to najveća zarada, to na grend slemovima i da hoće da bude sigurna da će ući na turnir. Još je nisam pitala o tome, bezveze mi je, pitaću je sigurno. Vidjela sam da je ispala u drugom kolu ovdje", počinje priču Krunićeva.

Nije to jedini problem sa kojim se suočila, na turniru u Portugalu je došlo do povrede prsta, nije u potpunosti to zaliječila, ali nije ni pomišljala da odustane od grend slema.

"Zasmetalo mi je, jer smo imale dogovor, znala sam da ćemmo biti na granici u vezi ulaska, jer poslije pada u Portugalu nisam mogla da igram. Ja sam htjela da nastavimo, imale smo super energiju, čak i kad me nekoliko djevojaka pitalo da igram sa njima... Razumijem, svako je u strahu i panici, zezala sam je da se uspaničila i da me ostavila. Kontam da je htjela da uradi sve da uđe na turnir", objašnjava Aleksandra.

"Ana me prihvatila kao socijalni slučaj"

Ako niste slušali intervjue srpske teniserke, onda vjerovatno ne znate, ali ona uvijek kaže ono što misli. Žargonski "što na umu, to na drumu", tako je bilo i sada kada je pričala o svom partnerstvu sa Anom Danilinom.

"Meni je na kraju sve ispalo super. Respekt ide i Ani koja je 17. na svijetu i mogla je da čeka neku bolju varijantu. Treba da igra dalje u sezoni sa jednom igračicom, ta djevojka je ostala sa svojom partnerkom i mi smo se tako upisale i ušle u turnir. Bila sam u fazonu, možda će da bude neka dobra karma, jer sa njom sigurno ulazim u glavni žrijeb. Ana bi sigurno našla nekoga i bez mene, moram da joj dam zasluge za to što se sa mnom upisala. Rekla sam joj da je prihvatila socijalni slučaj i da se nije obrukala", jasna je Krunićka.

"Iskreno, bila sam dosta skeptična"

Poslije tog otkrića, Aleksandra nam je analizirala dešavanja sa meča i situaciju u drugom setu kada su vodile sa 4:0 i izgubile set.

"Bila sam malo skeptična u startu zbog ovog prsta koji me muči. Očekivala sam da će mnogo više da me napucavaju, uslovi su sporiji i to nam je pomoglo. Bila sam uplašena i nisam znala da li ću moći. Imam veliki respekt prema Sinjakovoj, dobre smo drugarice, gotivim je, znala sam da dobro igraju. Znala sam da moramo da igramo dobro i pametno. Mislim da se ne bi dobro provele da smo ulazile u njihov ritam. One su u drugom setu počele da ulaze, pokušale su nešto da urade, do 4:0 je sve išlo dosta brzo."

Nastavila je sa analizom meča.

"Drago mi je što smo mentalno uspjele da se izvučemo iz toga. I na 4:3 i na 4:4 sam pokušala da se podignem, osjetila sam da ne ide set kako treba. U prvom gemu trećeg seta smo prekinule njihovu seriju, dobile smo energiju, počele da vjerujemo, bile smo tu u rezultatu. Taktički smo imale jasne stvari šta da igramo. Uslovi su bili drugačiji, lobovi su bili kraći, lopta je bila mokra, mokar teren, morala sam više da dam. Trener Veljko me pitao da li nam odgovara što je mrtvije danas, rekla sam mu da ću mu reći poslije meča, jer ne znam."

Šta se desilo tokom pauze za toalet i kako do finala?

Jedno od pitanja za Aleksandru bilo je i šta su tačno radile u pauzi za toalet između drugog i trećeg seta, da li su pričali o taktici i svemu tome ili šta tačno?

"Ništa nismo pričale, otišla sam i pitala da li po pravilima moram zaista da odem u toalet, pa sam morala da uđem i pustila sam vodu, da čuju i to je to. Onda mi je Ana rekla da zaboravimo sve, da idemo dalje, da resetujemo kao da je novi meč. Bila mi je muka u onom toaletu. Mislila sam, daj zaboravi ti. Mislila sam da nećemo dobiti nikako prve na svijetu ako budemo razmišljale šta nam se dogodilo u drugom setu. Ta energija u trećem nam je presudila."

Ovo joj je definitivno najveći uspjeh u karijeri, a za finale igraće protiv Ulrike Eikeri i Eri Hozumu.

"Nedostaje mi singl. Šta god da prijavim, nikako zbog dubla. Prijavila sam Kvins koji počinje u subotu, sad ne stižem ni na Kvins. Lijep problem za imati. Fali mi singl. Volim dubl, jer je to timski sport donekle, zato volim FED kup, ja sam timski igrač, takva sam, zanimljivije mi je. Dubl mi je zanimljiviji, drugačije se igra, ne dobija samo onaj koji udara iz sve snage. Tenis je postao toliko fizički sport. Ove godine sam u fazonu, šta mi se namjesti, idem sa tim. Srećna sam, polufinale grend slema, da li dubl, miks, čemu god, ne bih smjela da se žalim. Uživam stvarno. Što se polufinala tiče, ko god da je u polufinalu, zasluženo je tu. Iskreno, mislila sam da će nam mečevi biti teži, možda sam malo nerealna, ali eto. Anin trener je tu sa nama, daje nam taktiku i za sada je dobro ispalo. Pokušavam da radim ono što mi se kaže, da razmišljam što manje, bolje je tako. Isključim dijelove mozga, kao na autopilotu, lakše mi je tako", zaključila je Aleksanra Krunić sa osmijehom.

