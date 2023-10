Otkriveno koliko Đoković plaća Ivaniševića

Interesantno je da Goran Ivanišević i Novak Đoković imaju ugovor po kome je dio plate fiksni, a drugi zavisi od rezultata tenisera.

Goran Ivanišević, bivši hrvatski teniser i trener Novaka Đokovića, prethodnih dana je najčešće spominjano ime u hrvatskim medijima. Razlog je sukob sa bivšom suprugom Tatjanom Dragović zbog novca koji mu duguje i stana koji joj je pripao poslije razvoda, a sada su povodom svega toga "isplivale" i neke stvari koje nismo znali iz privatnog života Ivaniševića. Između ostalog i koliko zarađuje od saradnje sa Novakom Đokovićem.

Hrvatski "Nacional" objavio je da je plata Gorana Ivaniševića za to što je glavni Noletov trener "od šest do deset hiljada evra" na nedjeljnom nivou. Ako bismo gledali na godišnjem nivou, u pitanju je suma od 300 do 500 hiljada evra, s tim da u nju nisu uračunati ni bonusi za osvajanje turnira, grend slemova...

Navodno, Ivanišević i Đoković imaju dogovor da "rade na procente", odnosno hrvatskom treneru pripada oko 10 odsto od ukupne nagrade koju Srbin dobije na turniru. Zbog toga su navijači na društvenim mrežama počeli da se šale, tako da je jedan od njih čak duhovito napisao da bi "za taj novac takođe dao Đokoviću da ga Ivanišević vrijeđa do mile volje", pošto često viđamo njihove hit "svađe" na turnirima.

Interesantno je da je njihova saradnja počela sredinom 2019. godine kada je Goran Ivanišević radio sa Đokovićem uz Marjana Vajdu. Nakon toga, Slovak se povukao i Ivanišević je postao njegov glavni trener, a dobro je poznato kakve sve uspjehe je Nole pravio u tom periodu - osvojio je čak deset grend slemova.

Jedan za drugoga imaju samo riječi poštovanja, a Goran Ivanišević nekada prođe i ovako, kada Noletu "pukne film" i traži od svog tima da hitno reaguje i pomogne mu jer se muči na terenu:

"Srećan sam što treniram genija, najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najboljih sportista uopšte. Nesrećno je da se samo pobjede računaju. Finale nije dovoljno, to je kao da niste ni došli na turnir. Lakše mi je jer smo iz istog regiona i razumijem mnogo stvari koje radi i unapred sam spreman za njih. I ja sam isto radio, ali sad kao trener moram da budem smireniji i staloženiji", rekao je Ivanišević u posljednjem intervjuu o Novaku Đokoviću.