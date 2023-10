"Olimpijakos nas je malo potcijenio!" Trener Radnika za MONDO nakon tijesnog poraza: Pokazali smo da imamo potencijal!

Trener bijeljinskih odbojkaša Vladimir Milićević govorio je za naš portal nakon okršaja sa timom iz Pireja.

Odbojkaši Radnika poraženi su i u svom drugom meču na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u Beogradu.

Nakon 3:0 protiv Partizana, igrači Vladimira Milićevića su večeras pružili veoma dobar otpor grčkom Olimpijakosu, osvojili treći set i prijetili da meč uvedu u peti, ali su poklekli u završnici četvrtog perioda.

"U meč smo ušli rasterećeni, ekipa Olimpijakosa je šampion Grčke i aktuelni osvajač Čelendž kupa, sastavljeni su od nekoliko reprezentativaca zemalja Evrope. Jednostavno, rekao sam momcima da se opuste i da igraju svoju igru, da su i sa druge strane igrači od krvi i mesa. Dok smo se navikli, u prvi set smo ušli bojažljivo kao i protiv Partizana. Međutim, kada su se momci opustili u drugom i trećem setu, pokazali su svoj kvalitet i malo je falilo da odvedemo utakmicu u peti set. Mislim da su nas i igrači Olimpijakosa malo potcijenili, što je bilo sa nekim pravom jer smo juče baš podbacili u mnogim segmentima igre i nisu ni oni računali neki pretjerano veliki otpor. To smo iskoristili, dali sve od sebe. Oni su na momente izgledali kao prosječna ekipa, zato što smo mi bili stvarno vrhunski. Ovo je pokazatelj da ekipa Radnika ima potencijala, mnogo je i rezerve da napredujemo. Nadam se da su momci to shvatili i da će u narednom periodu sve to biti još bolje nego što je bilo do sada", rekao je na početku razgovora za MONDO strateg bijeljinskog tima.

Treći set, u kojem je Radnik bio u prednosti od osam poena (11:19), te veći dio četvrtog, koji je protekao u egal igri, pokazali su da aktuelni šampion BiH ima šta da pokaže na inostranoj sceni.

"Stvarno ostaje žal što se momci juče nisu se malo više opustili, što su igrali samo taj treći set. Pola drugog i treći set protiv Partizana su odigrali kako treba, što je bilo nedovoljno. Nekako su bili pod utiskom i Lige šampiona i prvog našeg učešća u tom takmičenju, što je i opravdano i nemamo neku zamjerku, ali mi je žal što nisu prikazali bolju partiju, kakvu smo prikazali večeras protiv Olimpijakosa. Možda bismo sad pričali o plasmanu u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona", rekao je trener Radnika, čija ekipa se sad okreće šesnaestini finala CEV kupa, u kojem će ukrstiti koplja sa boljim iz dva duela belgijskog Genta i češkog Kladna.

"Oni večeras u Belgiji igraju prvu utakmicu, pokušaćemo da ispratimo sada u putu. Druga utakmica je za sedam dana i kada se to bude završilo napravićemo neki skauting, vidjećemo ko nam je protivnik. Potrudićemo se da damo svoj maksimum kao što smo i sada pokušavali u svakom trenutku, da se nadmećemo sa ekipama Olimpijakosa i Partizana. Mislim da će nam biti, što se tiče kvaliteta ekipe, malo lakše. Ne mogu ništa da sad predviđam, ali nadam se da ćemo za koliko već igramo, za nekih dvadesetak dana, mjesec dana, napredovati kao ekipa još više i da ćemo imati razlog da se nadamo da napravimo dobar rezultat."

Češka ekipa bi, dodaje Milićević, bila poželjniji rival u narednom okršaju.

"U svakom slučaju, Česi su poželjniji zbog blizine. Do Češke je 800, a do Belgije je 1600 kilometara, tako da sa te strane poželjniji su Česi, koji su, mislim, i favoriti. Mislim da su bolja ekipa, ali opet teren će pokazati sve. Onda ćemo na osnovu toga, ko prođe dalje, praviti taktiku i pripremati se za utakmice koje nas očekuju", zaključio je Milićević razgovor za naš portal.

