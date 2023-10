Izviđač trijumfovao u derbiju polusezone: Borcu nedovoljno 11 golova Klimaveca, Ivano Pavlović junak "skauta"!

Izviđač je trijumfovao nad crveno-plavima u rukometnom derbiju polusezone.

Bio je Borac m:tel u prednosti većim dijelom utakmice u Ljubuškom - ali je na kraju Izviđač taj koji je slavio pobjedu, nakon "hičkokovske" završnice:

IZVIĐAČ – BORAC M:TEL 27:26

Mnogo bolje je u meč ušao tim Irfana Smajlagića, za koji je prva dva pogotka u ovom meču postigao Vladislav Zalevski.

Prvi gol na večerašnjem duelu Ljubušaci su postigli u petom minutu, kada je iz sedmerca precizan bio Edvin Dželilović, da bi prvi gol iz igre predstavnik BiH u Evropskoj ligi postigao tek u 12. minutu preko Diana Češka, nakon što je prethodno Toni Čolina zatražio minut odmora nezadovoljan igrom svojih izabranika.

Nisu u tom dijelu igre domaći imali rješenje za raspoloženog Slađana Subotića, koji je uknjižio pet odbrana, nakon čega je Borac sve do 19. minuta održavao prednost od jednog do dva gola.

U tim trenucima je Ivano Pavlović postigao svoj treći gol na meču za 5:5, da bi u intervalu od 21. do 23. minuta Borac pogocima Andreja Klimavetsa (dva) i Nedima Hadžića prvi put došao do plus tri (6:9).

Imali su potom Smajlagićevi puleni i napad za plus četiri, a nakon što ga nisu realizovali, uslijedio je odgovor Izviđača koji je sa dva gola Luke Ševića došao do egala (10:10) u 29. minutu.

U posljednjim trenucima prvog dijela, Vladan Đurđević je pogodio za Borac m:tel sa pozicije pivota i iz kontranapada, dok je prvih 30 minuta zaključeno novim golom Pavlovića, u posljednjim sekundama, za 11:12.

Inače, Borac m:tel je u 15. minutu ostao bez Radeta Rađenovića, kojem je nakon jednog oštrijeg prekršaja pokazan direktan crveni karton.

Odlično je Borac m:tel ušao u drugo poluvrijeme, tokom kojeg je briljirao Andrej Klimavec, koji se do kraja meča zaustavio na 11 golova.

U uvodnim minutima nastavka, crveno-plavi su došli do plus četiri (11:15, 12:16), da bi u 36. minutu Vladislav Zalevski prvi put odveo Banjalučane na plus pet (12:17).

Bjeloruski reprezentativac je održavao Borac m:tel u prednosti, a poslije "jubilarne", desete odbrane Slađana Subotića i pogotka Nedima Hadžića sa gola na gol, gosti su 13 minuta prije kraja imali plus tri (19:22).

Borac m:tel je večerašnjim porazom nastavio negativan niz koji ima u dvorani u Ljubuškom, gdje nije trijumfovao već četiri godine.

Serijom 3:0, na ulasku u posljednjih deset minuta, Izviđač je stigao do egala (22:22), da bi u 54. minutu prvi put došao do prednosti, pogotkom Ivana Pavlovića, kada je već prijetio pasivan napad (24:23).

Igralo se, u narednim minutima, gol za gol, a na kraju se pokazalo da je pogodak Filipa Odaka iz 59. minuta bio posljednji na ovoj utakmici.

U posljednjem minutu je Klimavec šutirao, pokušao da dovede Borac do izjednačenja, ali je poslao loptu preko prečke, da bi do kraja meča tim Tonija Čoline čuvao loptu, šutirao u posljednjim sekundama, Subotić je odbranio taj udarac, ali vremena za organizaciju novog napada nije bilo.

Nakon ovog poraza, drugog u sezoni, Borac m:tel je pao na treće mjesto na tabeli sa šest bodova, iza Izviđača i Gračanice koji imaju bod više, uz meč manje od banjalučkog tima.

PREMIJER LIGA BiH – 5. kolo

Subota:

Čapljina – Leotar 20:25

Izviđač – Borac m:tel 27:26

Goražde – Čelik 42:22

Sloga – Hercegovina 33:25

Konjuh – Maglaj 42:38

Odigrano u petak:

Gračanica – Krivaja 25:25

Sloboda – Vogošća 29:23

TABELA: Izviđač (-1) 7, Gračanica (-1) 7, Borac m:tel 6, Leotar (-1) 6, Sloga (-1) 6, Maglaj 6, Goražde 5, Konjuh 5, Krivaja 5, Vogošća (-1) 4, Sloboda 3, Hercegovina (-1) 2, Čapljina 2, Čelik 0.

