Pit Sampras otkrio detalje porodične drame: Povučen sam, ali ovo moram da podijelim

Čuveni Amerikanac Pit Sampras, idol Novaka Đokovića, otkrio detalje o bolesti svoje supruge.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Pit Sampras rijetko se oglašava u medijima i ne voli da dijeli intimne trenutke sa svijetom, ali je ovog puta morao da obavijesti svoje obožavaoce o teškim danima koji su pred njim i njegovom porodicom. Idol Novaka Đokovića iz dana kada je srpski sportista tek počinjao da se bavi tenisom saopštio je da je njegova supruga Bridžit teško bolesna!

Američka glumica Bridžit Vilson bori se sa zloćudnim tumorom jajnika koji joj je dijagnostifikovan prije godinu dana, a teška operacija već je obavljena. Za suprugu čuvenog Pita Samprasa sada predstoji period oporavka, a teniski navijači širom svijeta pružili su podršku porodici slavnog Amerikanca koji je držao rekord po broju grend slem titula prije Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

"Kao što znate, veoma sam tiha i povučena osoba. Međutim, posljednjih godinu dana je bilo veoma teško i izazovno za mene i moju porodicu i odlučio sam da podijelim sa vama šta se to dešava. Prethodnog decembra, mojoj supruzi Bridžit dijagnostikovan je zloćudni kancer jajnika. Od tada, prošla je veliku operaciju, hemoterapije i nastavlja da se bori. Teško je gledati nekoga koga voliš kako prolazi kroz izazov kakav je ovaj. Međutim, kada vidim da se naši sinovi bore da joj pomognu, to je nešto nevjerovatno. Kada gledam kako Bridžit nastavlja da bude sjajna majka i supruga kroz sve što se dešava, sve to za mene predstavlja inspiraciju. Naučio sam da je teško dobiti podršku kada je ovo nešto o čemu se teško govori. Sa tim rečeno, zatražiću samo vaše lijepe riječi i molitve za našu porodicu i Bridžit koja se bori da se oporavi u potpunosti. Hvala", naveo je Pit Sampras u svojoj objavi.

Bridžit Vilson je sa 17 godina proglašena za najljepšu tinejdžerku SAD, a ubrzo je počela njena glumačka karijera. Zabeležila je nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, između ostalog i u filmu Mortal Kombat iz 1995. godine gdje je glumila Sonju Blejd. Istom liku je pozajmila glas u video igrici objavljenoj 2020. godine, a tokom devedesetih je snimila i dva muzička albuma.

Pit Sampras i Bridžit Vilson su u braku od septembr 2000. godine, nakon devet mjeseci veze. Imaju izuzetno skladan brak i nikada nisu punili naslovne strane skandalima, a iz njihove ljubavi rodila su se dva sina - Kristijan Čarls (21) i Rajan Nikolas (18). Porodica živi u Kaliforniji.