Novak Đoković nije htio da odgovori na ovo pitanje! "Rečeno mi je da o tome ne pričam u javnosti"

Novak Đoković uvijek izlazi u susret novinarima, ali na jedno pitanje nije mogao (i smio) da odgovori.

Izvor: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković sprema se za novi pohod na titulu na mastersu u Parizu, međutim medijima to više nije previše zanimljivo. Osvojio je sve masterse, najmanje po dva puta, tako da su grend slemovi u ovoj fazi karijere prioritet za njega, ali možda nije novinarski to pitati pred Bersi...

Tako je francuska novinarka prvo pitala Đokovića da li već sprema jaknu sa brojem "25", aludirajući na to da na taj način obilježava osvajanje grend slem turnira (nosio ih je kada je osvajao titule na Australijan openu, Rolan Garosu i US Openu ove godine, ali i ranije). "Date su mi instrukcije da o tome ne pričam o javnosti", nasmijao se Đoković koji gotovo nikada na ovaj način ne odgovara na pitanja, nego se potrudi da pruži odgovor.

"To su na neki način sjajni problemi za mene. Ako 25. titula dođe u januaru, to bi bilo sjajno. Dobio sam sjajne reakcije nakon prethodne dvije jakne i nadam se da je Lakost napravio dovoljno. Srećan sam sa 24 titule, znam da ljudi, naročito u mojoj zemlji kažu ‘Hajde, idemo na 25, 30‘. Da je tako lako, bilo bi sjajno", naglasio je Đoković.

Đoković je ispričao i da je odmarao poslije osvajanja US Opena i učešća na Dejvis kupu u Valensiji sa Srbijom tako da je igrao golf, gledao Crvenu zvezdu i Partizan, s posebnim naglaskom na svoj omiljeni klub: "Bila je to prva utakmica u Evroligi, 20.000 ljudi na tribinama. Bila je to utakmica Crvene zvezde, mog omiljenog kluba. Sjajno je biti tako izbliza. Svaki sport je uživo drugačije, nego da ga gledate na televiziji".

Podsjetimo, Novak brani finale u Parizu i slobodan je u prvom kolu, dok u drugom ide na boljeg iz meča Miomira Kecmanovića i Tomasa Ečeverija. Podsjetimo, Srbinu prijeti i pad na ATP listi jer je Karlos Alkaraz veoma blizu.