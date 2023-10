"Zmajevi" počeli sa pripremama za Čehe: Predstojeća EHF nedjelja posljednja provjera pred okupljanje za EURO 2024!

Rukometnu reprezentaciju BiH očekuje dvomeč sa Češkom.

Rukometna reprezentacija BiH počela je ovog ponedjeljka sa pripremama za dvomeč sa Češkom u okviru EHF nedjelje.

Oba duela sa Česima biće odigrana u Brnu. Prvi je na rasporedu 4. novembra u 17.00 časova, a drugi dan kasnije od 13.00 časova.

"U odnosu na prvo okupljanje, kad smo igrali sa Slovenijom i Crnom Gorom, pa kasnije dvomeč sa 'Kosovom', vidjelo se da je momcima stalo do ovoga, u odnosu na prva dva meča, kada smo zasluženo dobili veliki broj kritika. Bitno je da smo zajedno i to nas čini jačim. Imamo kvalitet, ali selektor je od prvog dana nametnuo, a mi to slijedimo, da svi moramo dati sve od sebe, da bi rezultat bio dobar", rekao je na konferenciji za novinare Damir Doborac, pomoćnik selektora BiH Irfana Smajlagića.

Istakao je sadašnji strateg Gračanice da u narednom periodu može da se očekuje da rukometaši iz Premijer lige BiH nose reprezentaciju.

"U Tešnju smo imali okupljanje i rekao sam da imamo kvalitet u domaćem prvenstvu. I sam selektor se uvjerio u kvalitet tih momaka, jer radi u Banjaluci. Ima još dobrih momaka, ali moraju da budu svjesni da je reprezentacija veći nivo i da moraju više da se bore", istakao je Doborac.

Utakmice sa Česima biće posljednje provjere pred predstojeći nastup na Evropskom prvenstvu, koje će se održati u januaru. BiH će se u grupnoj fazi takmičiti sa Gruzijom, Švedskom i Holandijom, a o ovim mečevima govorio je Senjamin Burić.

"Ako ćemo gledati posljednja dva prvenstva, jedna pobjeda bi bila uspjeh. Holandija je strašno napredovala i ako protiv njih zaigramo na pravi način, možemo da se nadamo drugom krugu. Protiv Gruzije moramo da očekujemo pobjedu, a protiv Švedske isto kao i protiv Holandije. Treba gledati pozitivno, nadam se da ćemo u decembru doći zdravi. Holandija je napravila sjajan posao posljednjih godina, imaju tri fenomenalna beka, strašno su napredovali", istakao je pivot bh. reprezentacije.

