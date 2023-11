Ko provocira Novaka, uvijek završi ovako - 8/8 (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković je imao obračun sa publikom u Parizu.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je pobijedio "tri protivnika" u četvrtak uveče. Da bi savladao Talona Grikspora, koji je pružio odličan otpor i na kraju Noleta držao tri seta na terenu, morao je da pobijedi i stomačni virus, ali i bezobraznu publiku u Parizu.

Novak je u pravi sukob sa njima ušao u završnici trećeg seta, kada su počeli da slave njegovu duplu servis-grešku kojom je Holanđanin izjednačio na 4:4. Tada je Nole prvo ironično aplaudirao, pa su se čuli glasni zvižduci, tako da glavna sudija nije mogla da obuzda publiku i dobili smo neočekivano dugu pauzu do servisa Grikspora. Kada se činilo da je to to, Novak je počeo da pokazuje publici "da budu glasniji", pa se onda osmijehnuo. Pogledajte taj trenutak!

Novak Djokovic being defiant to hostility is the best Novak.pic.twitter.com/99Ky6jbjDZ — Danny (@DjokovicFan_)November 2, 2023



Vidjeli smo ovakve stvari dvocifren broj puta i obično znamo šta se tada dešava, a toga je očigledno bio svjestan i Grikspor. Novak je dobio dodatnu energiju, zainatio se, a snimak je postao još viralniji kada se uzme u obzir da je još jednom pokazao da ništa ne može da ga slomi i došao je do pobjede.

Ono što je potpuno impresivno je što od pomenutog trenutka - Novak nije izgubio ni jedan jedini poen na meču.

"Brejknuo" je Holanđanina sa četiri vezana poena na njegov servis, a onda je suvereno isto uradio i na sopstveni gem. Dakle, osam poena u nizu od kada je publika odlučila da slavi njegovu duplu servis grešku. Nevjerovatno, neke stvari izgleda nikada neće naučiti, a to je da je bijesan najopasniji.

Na kraju, Novak Đoković je ispao i negativac u čitavoj priči pošto su ga neki optužili da je sam provocirao navijače:

"Dakle, vi smatrate da sam ja provocirao publiku, a ne ona mene? Šta vi mislite, iz vaše stolice na tribinama? Ne bih se uopšte složio sa vama, jer smatram da nisam baš ništa uradio da bih provocirao publiku. Ali, tako to ispadne uvijek... Pariska publika je ‘veoma posebna’ i to su dobre riječi koje je opisuju, ali to je sve u redu", istakao je Đoković, koji se i sa ovakvom situacijom suočavao hiljadu puta u životu.

Podsjetimo, Novak Đoković večeras od 19.30 igra za polufinale mastersa u Parizu protiv Holgera Runea, mladog Danca koji ga je prošle godine na ovom mjestu pobijedio u finalu. Nole ima čak sedam titula u Bersiju.