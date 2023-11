Srbija čeka titulu Hamada Međedovića na završnom turniru!

Hamad Međedović juri trofej koji nema nijedan srpski teniser!

Ako ste mislili da je teniska sezona gotova - nije! Hamad Međedović će nakon Dejvis kupa u Malagi gdje je igrao za Srbiju nastupati na još jednom prestižnom turniru gdje se ne dele ATP bodovi. Ipak, ovo će mu biti veliko iskustvo jer su upravo neki od najboljih tenisera današnjice poslije nastupa na "NextGen" završnom turniru sezone imali godine u kojima su se probili.

To je turnir koji se do sada održavao u Milanu, ali je ove sezone u Džedi u Saudijskoj Arabiji, a na njemu učestvuje osam najboljih mladih tenisera svijeta. Karlos Alkaraz i Holger Rune neće igrati jer su igrali na Završnom turniru sezone u Torinu, a povukli su se i Ben Šelton i Lorenco Museti pa je Hamad kao 10. na listi tenisera do 21 godine uspio da se nađe na spisku.

Igra se za nagradni fond od 1.400.00 evra, a Međedović se našao u grupi sa Lukom Van Ašom, Aleksom Mikelsenom i Abedlahom Šelbahom. U drugoj grupi nalaze se Artur Flis, Dominik Striker, kao i dva Italijana Flavio Koboli i Luka Nardi. Već je odigrano prvo kolo u kome je Međedović u pet setova savladao Mikelsena, a Van Aše Šelbaha i sada njih dvojica realno igraju za prvo mjesto u grupi.

Ovaj turnir je osnovan 2017. godine i prvi pobjednik bio je Hjeon Čung koji je u finalu dobio Andreja Rubljova, zatim je Stefanos Cicipas savladao Aleksisa De Minora u borbi za trofej, da bi Australijanac potom izgubio i od Janika Sinera godinu dana kasnije.

Osvajali su turnir i Karlos Alkaraz i Brendon Nakašima, a na njemu su nastupala imena poput Medvedeva, Hačanova, Šapovalova, Ćorića, Tijafoa, Frica, Hurkača, Ruda, Davidovič-Fokine, Serundela, Runea, Drejpera, Arnaldija i Lehečke.

Nije Međedović prvi srpski teniser koji nastupa na ovom završnom turniru, bio je tu i Miomir Kecmanović koji je 2019. došao do polufinala koje je izgubio od Janika Sinera.

