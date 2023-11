Teniserku prozivaju zbog očevih milijardi: Tata pobijedio Trampa, a ona pobjeđuje na terenu

Džesika Pegula ni sada, kada je među najboljim teniserkama svijeta, ne može mnoge da ubijedi da je tu zasluženo.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovu sezonu je završila kao peta na svijetu sa 5.975 bodova, a najviše što je uspjela da se plasira bilo je treće mjesto ATP liste. U dublu je treća, a nedavno je bila i prva na svijetu, u karijeri ima četvrfinala svih grendslemova u singlu, polufinale Australijan opena i finale Vimbldona u dublu. Ali i dalje dobija pitanja o svom bogatstvu.

U pitanju je jedna od najboljih američih teniserki Džesika Pegula, a razlog je njen otac Teri. On je "težak", 3.600.000.000 dolara, posjeduje sve što može da se posjeduje u njenom rodnom Bafalu, a bogatstvo je napravio trgovinom prirodnim gasom. Ipak, kako ona kaže, nije to moglo da je pogura u sam vrh svjetskog tenisa.

"Mislim da svi koji se razumiju u sport ili su sportisti, znaju kolika je konkurencija i da ne možete da stignete do vrha ukoliko ne radite naporno i ako niste jako motivisani. To je zaista teško. Ljudi govore da sam tu zbog bogastva, ali mislim da svi koji se razumiju shvataju da ništa od ovoga nije moguće ako niste fokusirani. Ne brinem mnogo zbog toga. Možda neki ljudi neće da me vole iz svojih razloga, ali uvijek ću im ovo reći. Bez obzira na sve neće im se promijeniti mišljenje, ali ja sam vrijedno radila za ovo i ne bih bez rada stigla ovdje", rekla je Džesika Pegula.

Ona je od tenisa postala milionerka i zaradila je preko 12.000.00 dolara, ali to je prava sića u odnosu na bogatstvo njenog oca. Teri Pegula u svom vlasništvu ima NHL franšizu Bafalo Sejbres, kao i NFL tim Bafalo Bils, a osim toga u njegovom vlasništvu je razvojni tim Sejbresa, ženski hokej tim, kao i dvije larkos ekipe. Bafalo Bilse je kupio 2014. godine, a tada je u direktnom duelu pobijedio Donalda Trampa.

"Tenis je moja stvar, to je moj posao i karijera. To je nešto što je odvojeno od života mojih roditelja koji nemaju pravo da se miješaju i da mi kažu šta mogu, a šta ne, da radim na terenu", rekla je Pegula povodom svoje karijere.