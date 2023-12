Novak Đoković počeo 402. nedjelju na vrhu ATP liste

Kada bude za 200 nedjelja bolji od Španca, teško da će neko moći da prigovori njegovoj dominaciji.

Novak Đoković je na odmoru od tenisa, ali i dalje vlada! Upravo je počeo 402. nedjelju na vrhu ATP liste i ne planira skoro da se skloni sa tog mjesta. Srpski teniser će sigurno biti prvi do kraja Australijan opena, što znači da će imati sigurnih 409 nedjelja na vrhu. Kada se to desi, biće to lijepa prilika da se ocijeni njegova dominacija.