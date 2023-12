Usred sezone izašao u javnost i rekao - kraj: Na kraju mu fali samo Liga šampiona, PSŽ mu je duguje!

Legendarni rukometaš Rajn Nekar Levena i Njemačke Uve Genshajmer odlučio da je dosta igranja i vrijeme je za - fotelju!

Gotova je jedna velika karijera, tj. biće gotova kada se završi ova sezona! Legendarni Uve Genshajmer održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio da će se na kraju sezone 2023/24 povući sa terena, ali ne i iz rukometa. Njegov Rajn Nekar Leven mu ne dozvoljava da ode!

Klub u kome je ponikao i za koji je igrao do 2003. godine do danas, sa izuzetkom tri sezone provedene u Pari Sen Žermenu, će ga zadržati na mjestu sportskog direktora. Tako će 37-godišnji Genshajmer nastaviti da bude ključni čovjek kluba koji ga je stvorio.

"Leven je moj klub. Ovo nije samo moja sportska kuća, već sam ovdje našao mnogo prijatelja koji će me pratiti do kraja života. Sada se otvorila mogućnost da napravim iskorak u nešto novo, to mi puno znači i prihvatiću to ponosno", rekao je Genshajmer.

Na lijevom krilu je malo ko bio bolji u istoriji rukometa, a atraktivnijih sigurno nije bilo. Jedan od najpopularnijih rukometaša bio je obožavan zbog sjajnih poteza, ali nažalost povrede su ga mnogo puta odvajale sa terena, pa tako ni sada ne igra i čeka da izađe bar jednom na teren ove sezone poslije povrede koljena koju je doživio prošle sezone.

Za reprezentaciju Njemačke igrao je od 2005, kada je debitovao u meču sa Slovenijom, do 2021. a kapiten je bio u posljednjih sedam godina nastupa za "pancere". Sa nacionalnim timom je uzeo bronzu na Olimpijskim igrama 2016. godine. Što se tiče klupskih trofeja, sa svojim Levenom je osvojio EHF kup 2013. godine, titulu u Bundesligi u sezoni 2015/16 i kup Njemačke prošle godine. Sa Pari Sen Žermenom ima tri ttiule, tri Liga kupa i jedan kup Francuske. Otišao je u Pari Sen Žermen kako bi svojoj kolekciji prirodao i Ligu šampiona, ali kao što je slučaj sa fudbalom i u rukometu supertimovi Parižana je nisu osvojili.