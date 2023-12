Nestale dvije rukometašice na Svjetskom prvenstvu!

Kamerun je ostao bez dvije rukometašice kojima se gubi svaki trag! A znajući šta se dešavalo ranije, nije nemoguće da još neka nestane!

Dok gledamo Srbiju na Svjetskom prvenstvu u rukometu jedna druga reprezentacija piše istoriju. Kamerun je poslije pobjede nad Paragvajem 26:23 prošao u drugu fazu takmičenja, ali ova selekcija na raspolaganju za drugi krug ima samo 14 rukometašica. Razlog za to je što su dvije rukometašice ovog tima nestale pred početak takmičenja!

U drugoj fazi je ovako oslabljen tim poražen rutinski od favorizovane Švedske, a Kamerun je na prvenstvo i došao sa 14 rukometašica, umjesto sa predviđenih 16. Benedikte Manga Ambasa i Marijana Batamag su između prijateljskog meča u Kanu 26. novembra i prvog duela na Svjetskom prvenstvu sa Crnom Gorom 30. novembra otišle iz tima i od tada ih niko nije vidio!

"Počela sam da čitam vijesti kako su dvije igračice nestale. Rukometni savez je govorio o tome, pokušao je sačuva rukometašice u Francuskoj, ali nije njihova krivica što su njih dvije nestale sa svim svojim stvarima. To znači da nisu kidnapovane, već da su otišle same. Ovo nije nešto novo za nas u Kamerunu", rekla je Leokadija Bongben, kamerunska sportska novinarka.

U Srbiji znamo da to nije novo jer su četiri rukometašice Kameruna nestale i pred Svjetsko prvenstvo 2021. godine. Tada su to bile Jasmin Jučum, Klarisa Mađufang, Mišel Ekobena i Amelija Mvoua. One su nestale u grupnoj fazi kada je Kamerun između ostalog igrao i sa Srbijom, a peta, Žizela Nkolo je otišla nakon toga i za tri meča razigravanja Kamerun je ostao sa 11 igračica.

"Nije da ja podržavam mlade ljude koji bježe, ali oni nalaze bolji život na drugom mjestu. Kada pogledate iz ženske perspektive možete da vidite ogromnu razliku u platama. Ako žena ode na takmičenje kao Svjetsko prvenstvo, šta dobije kada se vrati kući? Ništa što bi mogli da ih odvede nekuda. Naći posao u Kamerunu za mladu osobu nije lako, a plate su oko 70 dolara dnevno. Šta sa tim možete? I drugi mladi ljudi bježe iz zemlje, bježe preko mora i čujete da mnogi umiru ili završavaju u izbjegličkim kampovima. Ne vidite da se to dešava sa fudbalerima jer kada se fudbaler vrati u Kamerun može da kupi automobil i kuću sa novcem sa Svjetskog prvenstva. Ali u rukometu je drugačije", objasnila je Bongben.

