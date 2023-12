Srpkinje u suzama napustile teren: "Jače boli nego da smo cijelu utakmicu gubile!"

Rukometašice Srbije nisu uspjele da naprave podvig i pobijede Poljsku, ali ovo iskustvo će i mnogo značiti. Uplakane su napustile teren, ali ovako se postaje tim!

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Srbija je još jednom bila hrabra, ali opet nije uspjela! Srpske djevojke su na startu druge grupne faze na Svetskom prvenstvu povele u prvom poluvremenu sa 13:10 protiv Poljske, ali su na kraju poražene sa 22:21! Nakon te utakmice selektor Uroš Bregar je još jednom morao da pomene sudije...

"U ovakvom sastavu nismo igrali oako teške utakmice, a Poljska je kvalitetan protivnik. Imali smo svoje šanse, ali nismo imali snage, nismo dobili neke duele u napadu u kojima bismo stvarali višak, a na kaju se promijenio i kriterijum suđenja i mislim da je to presudilo. Ovo je bio veliki izazov za koji smo se dobro spremili, dobri smo bili u odbrani, bili smo blizu toga da upišemo drugu pobjedu ali nažalost nismo izdržali do kraja", rekao je on.

Sanja Radosavljević koja je blistala i kao kapitenka vodila ovaj tim je takođe istakla da je na kraju nedostajalo snage za pobjedu ili makar jedan bod u duelu sa mnogo snažnijim rivalom.

"Borile smo se cijelu utakmicu, ali ponovo nam je falilo snage u završnici da zadržimo prednost i upišemo pobjedu. Nadam se da će nam ovo biti važne lekcije za budućnost, da ćemo biti fokusiranije i sigurnije u narednim mečevima, naročito u realizaciji", poručila je kapitenka Srbije.

Katarina Bojičić je bila ključna za vođstvo srpskog tima u prvom poluvremenu. Meč je završila sa tri gola, ali je pravila mnogo prostora u napadu za saigračice. Nakon meča bila je vrlo tužna.

"Nemam šta da kažem, tako se osjećam poraženo... Da cijelu utakmicu vodimo i da izgubimo u posljednjem trenutku... Jače boli nego da smo cijelu utakmicu gubile. Ali borba je bila kao u meču protiv Danske i jako sam ponosna na tu energiju. Mislim da je nama falilo malo iskustva da u drugom poluvremenu iskoristimo to što imamo rezultat i odigramo pametnije dok su one ekipa koja igra duže zajedno i imale su prilike već na ovakvih takmičenjima. Mislim da je u tih 15 minuta falio taj trenutak iskustva", rekla je utučena Katarina Bojičić.

Zbog sudijskog kriterijuma i nekih naknadno dosuđenih faulova Marija Čolić na kraju nije mogla da računa na više odbrana na svom kontu. Iskusna čuvarka mreže je poslije svega ipak jako ponosna na svoje mlađe koleginice.

"Želim da čestitam mojoj ekipi na ogromnoj borbi i želji za pobjedom, to na danjašnjoj utakmici nije falilo, nažalost nismo izdržali posljednjih 10 minuta i utakmicu doveli u našu korist. Falilo nam je malo više hrabrosti u bitnim trenucima i moje dvije odbrane više da utakmicu privedemo kraju. Ponosna sam na ove divne cure i znam da ce se njima ovo vratiti kroz nekoliko godina, ovo što sada pokazuju je nešto nevjerovatno za njihove godine. Svaka lopta koja je danas promašena će na sljedećem prvenstvu biti gol... Teško nam je, ali nemamo vremena za tugu jer nas već za dva dana čeka Njemačka, žao mi je sto naciju nismo obradovali pobedom ali idemo dalje, nismo dali još uvijek zadnju riječ", rekla je ona.

Sa desnog krila je na ovom meču napadala Nataša Lovrić koja je ipak zadovoljna igrom..

"Zadovoljni smo kako smo odigrali. Imali smo utakmicu u rukama 50 minuta i onda je uslijedio pad kao i protiv Danske. Za to nam je vjerovatno potrebno iskustvo koje se stiče kroz ovakve utakmice, zato je mnogo bitno da dobro odigramo i preostale dvije jer će nam sigurno značiti za budućnost."

Kratko se oglasila i Jovana Milojević.

"Odlično odigrano prvo poluvrijeme sa naše strane. Definitvino nedostatak iskustva nam je falio u posljednjih desetak minuta. One su ušle dosta spremnije u drugo poluvreme. Zatvorile su nam ono što nam je funkcionisalo u prvom poluvremenu. Šteta velika jer smo izgubili dobijenu utakmicu", naglasila je ona.

