Dva skandala na istom meču! Ukrajinka se povukla zbog Ruskinje, a ona potom igrala protiv tenisera!? (VIDEO)

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk odbila je da igra na egzibicionom turniru protiv Ruskinje Mire Andreeve.

Izvor: Printscreen/YouTube/Negometal Open Bourg de Peage

Novi haos u tenisu, Marta Kostjuk (Ukrajina) povukla se sa egzibicionog turnira u Francuskoj kada je shvatila da će igrati protiv Mire Andreeve (Rusija). Njena odluka podigla je prašinu i mnogima nije jasno zašto je uopšte onda odlučila da igra na ovom takmičenju, pošto su se učesnici znali unaprijed. Na kraju je Ruskinja morala da igra protiv muškarca...

Upravo to je ono što joj najviše zamjeraju, jer na turnirima širom svijeta nemoguće je unaprijed znati ko bi mogao da igra sa njim, dok je ovdje sve unaprijed bilo poznato. Uz to je Ukrajinka pristala da igra na turniru kada se povrijedila Dona Vekić i ona je ušla tu kao njena zamjena. Sve to napravilo je ogromne probleme organizatorima.

"Zbog razloga koji nemaju veze sa nama i geopolitičke situacije u Ukrajini Marta neće igrati protiv Mire. Uradili smo sve da aktiviramo našu mrežu profesionalnih igrača, ali nismo imali dovoljno vremena da nađemo zamjenu. Zbog toga će naš Janis Gažuani Duran igrati protiv nje", stoji u saopštenju. Da, dobro ste pročitali, u pitanju je muškarac. Teniser rođen 4. jula 2000. godine koji je trenutno 1145. na ATP listi.

On je na kraju pobijedio Miru (16) sa 7:5, 6:2. Mlada ruska teniserka pružila je otpor, ali u drugom setu nije mogla mnogo. Ona je inače 57. na WTA listi. Pogledajte i kako je njihov meč izgledao