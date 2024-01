Novak Đoković otvorio je dušu o bombardovanju i svemu kroz šta je prošao tokom odrastanja.

Izvor: Cowie/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Bombe padaju okolo, sjedite u mraku, molite se, nadate se da ćete ponovo moći da zagrlite svoje najbliže, da pričate sa njima, ali ništa od toga nije sigurno. Ne znate šta vas čeka ni šta će se dogoditi u narednom minutu, a kamoli danu. Odrastanje tokom bombardovanja i svega što se dešavalo u našoj zemlji tada, a kroz to je prošao i Novak Đoković.

Od dječaka koji se strahovao za svoj život, do najboljeg tenisera svih vremena. To je Noletov put i nešto o čemu često priča i podsjeća svijet šta se sve tada dešavalo. Ponovio je to još jednom. "Osjećao sam se bespomoćno, taj osjećaj dominirao je u našim životima u tom periodu. Ništa nismo mogli da uradimo, mogli smo samo da sjedimo, čekamo, da se nadamo i molimo", rekao je Đoković u intervjuu za "Tajms".

Bombe su padale... "Napadi su se uglavnom događali tokom noći, kada je vidljivost bila slabija. Ne vidiš ništa, ali znaš da dolazi. Čekaš, čekaš, onda zaspiš i onda te taj užasan zvuk probudi", zaključio je Đoković.

Vidi opis Novak Đoković otvorio dušu o bombardovanju: "Ništa ne vidiš, ali znaš da dolazi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Dok pamti sve šta je prošao u djetinjstvu, kako i koliko je morao da se bori da bi uopšte uzeo reket u ruke maštao da se profesionalno bavi tenisom, sada ima neke nove ciljeve. Želi da osvojio 25. grend slem titulu u karijeri. Da bi do toga došao moraće dodatno da podigne nivo igre na Australijan openu.

U prvom kolu se namučio protiv mladog hrvatskog igrača Dina Prižmića. U drugom ga čeka domaći predstavnik Aleksej Popirin. Njih dvojica odigrali su do sada samo jedan meč, na turniru u Tokiju 2019. godine i tada je Novak rutinski slavio (6:4, 6:2).