Selektor Crne Gore poručio Srbiji: To su gluposti, ne olakšavajte sebi!

Vlado Šola je analizirao meč Srbije i Crne Gore na Evropskom prvenstvu u rukometu i istakao da je "orlovima" prije svega nedostajalo smirenosti, koncentracije i taktike.

Izvor: Youtube/printscreen/BALKAN HANDBALL - Najbolji rukomet dolazi odavde/MN Press

Srbija je doživjela brodolom na Evropskom prvenstvu u rukometu u Njemačkoj, a posljednji poraz nanijela im je Crna Gora. Na klupi Crnogoraca bio je iskusni hrvatski stručnjak Vlado Šola, koji je poslije prvenstva za "Indeks" govorio i o Srbiji i našoj igri.

Poslije eliminacije neki srpski rukometaši poput Vladimira Cupare su naglasili da za mečeve poput tog sa Crnogorcima treba "imati m*da", sa čim se Šola ne slaže u potpunosti.

"Takve izjave ljudi daju kako bi sebi olakšali. Na taj način žele s leđa skinuti jedan dio problema i žele da prebace fokus na nešto drugo. To su gluposti. Naravno da su m*da potrebna, ali što ona vrijede bez taktike. Da bi uspio, moraš da imaš oboje. Plan, raspored na terenu, ideju igre. Rukomet je danas strahovito brz i ako nisi spreman da neke odluke doneseš u trenutku, nećeš dobro proći. Na kraju, tako su nam se i dogodile dvije greške koje su nas koštale drugog kruga", rekao je za "Index.hr" Vlado Šola.

Izvor: Profimedia/PETER KNEFFEL / AFP

Crna Gora je u ovaj meč ušla bez bodova i bez šanse da prođe dalje, ali je predvođena sjajnim Borozanom, Grbovićem i Brankom i Milošem Vujovićem uspjela da pobijedi. A kako je Šola motivisao ekipu?

"Njima je ta utakmica značila sve, a mojim igračima sam rekao da čitav život kao sportista svaku utakmicu idem samo s ciljem da pobijedim. Jedino me to ispunjava. Igrači su me poslušali. Slično razmišljaju kao ja, momci su vrhunski, u utakmicu su ušli motivisano, napalili su se i odigrali su junački. Prije utakmice imali smo problema s umorom, pa smo odlučili prilagoditi neke treninge kako bi momci bili što svježiji. Tu mi je puno pomogao Nikola Foretić, moja desna ruka. Pokazalo se da smo napravili odličan posao i da smo sve dobro isplanirali", završio je Vlado Šola.

Iz grupe u kojoj su bili Srbija i Crna Gora dalje su prošli Island i Mađarska i sada će oni igrati za prolaz u polufinale sa sastavima Austrije, Francuske, Hrvatske i Njemačke.