Bivši reprezentativac Hrvatske o Nikoli Karabatiću: Umor? Pa pogledajte šta on radi sa 40 godina!

Jakov Gojun je pričao o aktuelnom Evropskom prvenstvu i uzeo za primjer neuništivog Nikolu Karabatića.

Hrvatska je poslije remija sa Austrijom i poraza od Mađarske i Francuske ostala sa malim šansama da prođe u polufinale Evropskog prvenstva, a poslije poraza od Mađara nekadašnji reprezentativac Jakov Gojun je javno kritikovao ovaj tim.

Imala je i svojih dobrih momenata ova reprezentacija, savladali su Španiju sa deset golova razlike i uspjeli da prođu u drugi krug, odigrali su dobar meč protiv Francuske, ali jednostavno u porazu od Mađarske nisu izgledali dobro.

"Dosad smo davali podršku, ali danas smo izgledali kao da igramo za plasman od devetog do 12. mjesta. Govor tijela igrača bio je katastrofalan. Mađarima je prolazilo sve, a mi jednostavno nismo imali dobar pristup. Ne možemo da živimo na slavi pobjede protiv Španije i što smo protiv Francuske bili korektni. Ne može se tako", rekao je Gojun pa za primjer dao Nikolu Karabatića: "Moraš da daš 300 odsto na terenu. Ne kažem da nisu dali, ali psihički nisu bili spremni. Umor? Pa, Nikola Karabatić ima 40 godina i igra skoro cijelu utakmicu. Ne smije niko da se vadi na umor", rekao je poslije meča Gojun.

On je naglasio da trenutni tim Hrvatske nema kvalitet za borbu za medalje, ali uz Dominika Kuzmanovića, Zvonimira Srnu, Luku Lovre Klaricu, Matea Maraša... Potencijala ima!

"Mislim da trenutno nemamo kvalitet da idemo u polufinale. Mladost imamo, budućnost imamo, ali ne možemo s toliko grešaka dobiti velike ekipe. I uz to ne trčimo, Mađari nisu velika ekipa i njih smo jednostavno morali da pobijedimo!"

Nikola Karabatić je na ovom prvenstvu, svom 27. velikom reprezentativnom takmičenju nastavio da obara rekorde. On je inače rođen u Nišu od oca Hrvata Branka i majke Srpkinje Radmile. A nije mu strano da pobjeđuje Hrvatsku, zapravo mu je medalja sa Svjetskog prvenstva u Zagrebu 2009. godine omiljena!

"Najdraža titula mi je ona na Svjetskom prvenstvu 2009. u Hrvatskoj. Mama i tata bili su u publici, gledali su sa tribina meč i to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Ma, to nikad neću da zaboravim", kazao je Nikola koji za sebe kaže da je "i Srbin i Hrvat" i da mu nije lako kada igra protiv neke od tih reprezentacija. "Srce me malo boli kada su u pitanju utakmice između Francuske i Hrvatske ili Francuske i Srbije u drugim sportovima. Rođen sam u bivšoj Jugoslaviji, otac mi je Hrvat, a majka Srpkinja. Preselio sam u Francusku s četiri godine, ali u meni je ostao dio Balkana", ispričao je Nikola jednom prilikom.

