Portugalci srušili i Sloveniju - živi nada za istorijsko polufinale EP!

Portugal niže sjajne rezultate na Evropskom prvenstvu u rukometu!

Nisu Portugalci u drugu fazu prenijeli nijedan bod, ali su potom u prva dva kola glavne runde upisali dvije pobjede i istakli ozbiljnu kandidaturu za polufinale!

SLOVENIJA – PORTUGAL 30:33

Portugalska selekcija je u prvom kolu druge runde trijumfovala nad Norveškom rezultatom 32:37, dok je ovog petka, rezultatom 30:33, savladala i Sloveniju, koja je u ovu fazu ušla sa bolje startne pozicije, prenijevši dva boda.

Ipak, u prva dva meča novoformirane grupe "zmajčeki" nisu materijalizovali taj rezultat, izgubivši prvo od Švedske (22:28), a potom i od Portugala, čime su šanse da se nađu u polufinalu sveli na domen teorije.

Portugal nikad nije igrao u polufinalu Evropskog prvenstva, a najbolji rezultat ova reprezentacija je ostvarila prije četiri godine na takmičenju u Austriji, Norveškoj i Švedskoj, kada je zauzela šesto mjesto.

Imao je Portugal prednost od četiri gola tokom prvog poluvremena, ali su Slovenci uspjeli to da nadoknae do odlaska na odmor i u par navrata dođu i do prednosti (14:13, 15:14, 16:15, 17:16).

Rezultatska klackalica u ovom duelu trajala je do 42. minuta, kada je Portugal imao plus jedan (23:24), poslije čega je nanizao četiri gola za prednost od pet golova (23:28) na ulasku u posljednjih 15 minuta.

Nisu se poslije toga Slovenci predavali pa su golom Cehtea u u 55. minutu minus smanjili na jedan gol (28:29), ali su potom ponovo pali u igri, dopustivši Portugalu da napravi novu seriju i na nešto više od dva minuta do kraja dođe do plus četiri (28:32), čime je meč bio prelomljen.

Do kraja ovog takmičarskog dana, u ovoj grupi će se još sastati Norveška i Holandija (18.00), te Danska i Švedska (20.30).







