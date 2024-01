Kakva izjava Karlosa Alkaraza: Novak? Pa ja sam čudo! Španac odgovorio legendi - ovo niko nije očekivao!

Španski teniser Karlos Alkaraz smatra da može da napravi čudo i pobijedi Novaka Đokovića.

Izvor: Fonet AP/Andy Wong

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Miomira Kecmanovića u tri seta (6:4, 6:4, 6:0) i nastavio je put ka trofeju na Australijan openu. Sada je već jasno da bi Novak Đoković mogao da mu bude najteži protivnik do trofeja na prvom grend slem turniru u godini, ali mladi i talentovani Španac ovih dana puca od samopouzdanja!

Karlos je savladao Miomira, a odmah se osvrnuo na izjavu Roda Lejvera o Novaku Đokoviću koji je godinama dominantan u Melburnu. Slavni Australijanac je prokomentarisao da samo čudo može da zaustavi Novaka na putu do 25. grend slema, odnosno 11. Australijan opena, a Alkaraz smatra da je to čudo on!

"On je tako veliki sportista, ali njegov um je pravi teniski, uvijek jasno vidi šta bi trebalo da radi. Otuda je tako veliki šampion. Servira dobro, udarci sa osnovne linije su nepobjedivi, vjerujem da ukoliko neko ne odigra čudesno da ga izbaci, već sad mogu da mu graviraju inicijale na trofeju", rekao je Lejver prije nekoliko dana.

Mladi teniser Karlos Alkaraz imao je spreman odgovor. U razgovoru sa španskim novinarima najavio je velike stvari na turniru u Melburnu.

"Pa, moje ime je čudo", kazao je Alkaraz kroz smijeh i dodao: "Pokušaćemo to da spriječimo. Đoković je mnogo puta pobijedio, na vrhunskom je nivou. Ovo je tenis i ništa se ne može uzeti zdravo za gotovo."

"Uvijek možeš da napreduješ. Znam da ćeš me pitati. Servis. Mogu dosta da napredujem u smislu servisa... Pravci, brzina, procenti. Što se tiče ostalog, besprijekoran meč. Na grend slemu što manje sati provedete na terenu, to bolje. Imao je dva meča u pet setova, igrao je super taj-brejk u posljednjem. Na US openu mu se dogodila ista stvar, došao je sa mnogo sati igranja i to je uzelo danak. Nisam bio na terenu mnogo sati", ispričao je Karlos Alkaraz.

Na pitanje kakav osjećaj protivnik može da ima kada igra protiv superiornijeg igrača, Alkaraz se prisjetio meča protiv Novaka.

"Mogu da se osjećaju bespomoćno jer igraju dobro, a nemaju rezultat koji žele. To sam osjetio sa Novakom Đokovićem u Torinu. Nisam se osjećao kao da igram loše, ali sam bio u zaostatku", rekao je Španac.

Podsjećamo, on bi protiv Novaka Đokovića mogao da igra tek u finalu, a ukoliko se to desi boriće se za titulu i prvo mjesto na ATP listi.