Ukrajinka se rukovala s Ruskinjom, odmah pozvali njenog oca da objasni: "Moja ćerka je izgubila kontrolu..."

Otac ukrajinske teniserke objasnio gest svoje ćerke, perspektivne ukrajinske teniserke.

Izvor: Youtube/просто новости/Screenshot

Mlada ukrajinska teniserka Jelizaveta Kotlijar rukovala se sa ruskom rivalkom, Vladom Minčevom, na meču juniorskog Australijan opena. Dogodilo se to u prvom kolu turnira u Melburnu i time je prekršila nepisano pravilo ukrajinskih tenisera i teniserki da se ne rukuju sa predstavnicima Rusije i Bjelorusije.

S tim u vezi, oglasio se Teniski savez Ukrajine i saopštenju priložio i izjavu teniserkinog oca, koji je odmah bio kontaktiran da objasni šta se to dogodilo u meču u kojem je pobijedila Ruskinja (6:2, 6:4).

"U vezi sa neprijatnim incidentom koji se dogodio na meču juniorskog turnira Australijan opena, u kojem je učestvovala naša najbolja juniorka, Jeizaveta Kotlijar, želeli bismo da vas izvjestimo o jednom."

"Teniska federacija Ukrajine podržava zajednički stav ukrajinskih tenisera da se ne rukuju sa predstavnicima agresorskih zemalja. Naši vodeći predstavnici u tom sportu informisani su o ovome i podržavaju tu odluku ali greške mogu uvijek biti napravljene. Takva se greška dogodila juče sa našom igračicom. Jelizaveta Kotlijar je i dalje maloljetna, pa smo kontaktirali njenog oca, Konstantina, da bismo dobili njegov komentar incidenta koji je dopustio ruskoj propagandi da počne prljavi posao."

Na tom mjestu, ukrajinski savez citirao je oca teniserke: "Volio bih da pričam u svoje ime i u ime svoje ćerke Lize o njenim postupcima na Australijan oepnu, kada se rukovala sa svojom protivnicom iz agresorske zemlje, Rusije, poslije meča. Sve što ću reći nije izgovor, već pokušaj da objasnim zašto se to dogodilo"

"Lisa ima samo 16 godina, ali i dalje nema jasnu sliku (veličine) nastupa na tako velikom događaju kao što je grend slem turnir, vrhunac profesionalnog i juniorskog tenisa. Atmosfera na tom događaju je izuzetna i to stavlja mnogo pritiska na sportiste. Kada ste na početku karijere, teško je izaći na kraj sa tim i ne biti nervozan. Nažalost, moja ćerka nije bila mirna, njene emocije su bile prejake i nije imala potpunu kontrolu nad svojim ponašanjem.

Automatski je počela svoj ritual poslije meča, ne shvatajući da je na drugoj strani mreže predstavnica zemlje koja je započela napad na našu domovinu. To je definitivnmo bila greška zbog koje Liza žali i uvjerava vas da nikad neće biti dopustiti bilo slično da se ponovi. Uvijek će biti pamtiti ko je ko. Zaista, ona je iskreni ruski patriota i uvijek je to bila, to će ostati i ubuduće", objavio je otac teniserke