Siner gazi sve pred sobom - krenulo je od ovog detalja! Italijan, Bugarin i kanta, recept za dominaciju!

Janik Siner imao je neprijatnu situaciju na turniru u Pekingu i od tada djeluje nezaustavljivo.

Janik Siner ide po titulu na Australijan openu, pobijedio je Novaka Đokovića u polufinalu i pokazao zbog čega je trenutno u najboljoj formi od svih igrača na svijetu. Podatak da nije izgubio nijedan set u Melburnu do danas najbolje oslikava njegovu dominaciju. Uostalom, Srbinu nije dao nijednu brejk šansu tokom cijelog meča od četiri seta.

Nezaustavljiv je mladi italijanski teniser, gazi sve pred sobom i nema namjeru da stane. Kako je sve počelo? Vjerovali ili ne, momenat kada se ispovraćao usred meča preokrenuo je njegovu sezonu. Bilo je to na turniru u Pekingu u oktobru prošle godine protiv Grigora Dimitrova. Sjeo je na stolicu, uzeo kantu i izbacio sve iz sebe. Pobijedio je Bugarina, a onda je dobio Karlosa Alkaraza u polufinalu, pa Danila Medvedeva u finalu.

Kako igra od tog poteza? Ima skor 24-3, odnosno 11-1 protiv igrača iz najboljih 10. Osvojio je titulu u Pekingu, Beču, Dejvis kup i igrao je finale u Torinu. Poraze je doživio od Bena Šeltona u Šangaju, Aleksa de Minora u Parizu i Đokovića u Torinu. U toj pobjedničkoj seriji tri puta je dobio Srbina...

Nije mu bilo lako u tom periodu, pošto je na turnir stigao poslije bolesti i preležanog virusa. "Ne znam šta se tačno tada dogodilo. Vjerovatno sam pojeo neku pokvarenu hranu", rekao je tada Italijan.

On je u polufinalu pobijedio Novaka, mada je i sam svjestan da je srpski as bio daleko ispod svog nivoa. "Prva dva seta vidio sam da nije dobro udarao lopticu, nije je udarao kako umije, takođe nije se dobro kretao. Mislim da nije bio fokusiran kao što ga obično viđamo u ovakvim mečevima. To sam primijetio", objasnio je Siner.