Siner se nakon osvajanja Australijan opena zahvalio roditeljima

Nevjerovatna sličnost u držanju i obraćanju sa Novakom Đokovićem. I sam Siner ima "muke" sa timom...

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Australijan open pošto je u finalu poslije preokreta pobijedio Danila Medvedeva. Vodio je Rus 2:0, kao i protiv Nadala prije dvije godine, kada su mu se "oduzele noge" od treme, dok je ovoga puta faktor bio umor. Jednostavno, mnogo više vremena je na terenu proveo Medvedev i zbog toga nije imao snage da odgovori Sineru, tako da je Italijan došao do svog prvog grend slem trofeja.

I sam Medvedev mu je poručio da je to "prvi od mnogih" grend slemova koje će osvojiti u karijeri, posebno ako se uzme u obzir da je najmlađi pobjednik Australijan opena još od Novaka Đokovića. U njihovoj igri ima mnogo sličnosti, ali ima i u ponašanju pošto je Siner poslije podizanja pehara dao izjavu u Noletovom stilu.

Prvo je želio da govori o svom rivalu Danilu Medvedevu, uz mnogo poštovanja, potom se osvrnuo na svoj tim i poput Đokovića se "izvinio" što ih je namučio u prethodnom periodu uz smijeh, a onda se obratio publici, porodici, organizatorima... Sve po redu!

"Kao prvo, Danile želim da ti čestitam na sjajnom turniru. Igrali smo već toliko finala, a poslije svakog meča me opet učiniš boljim igračem. Sati i sati na terenu, trčanje za svakom loptom, lijepo je vidjeti to i tjeraš me da budem bolji igrač nego što jesam. Nadam se da ćeš u budućnosti osvajati grend slemove ovdje", kazao je Siner. i pogledao svoj tim.

"Hvala svima što ste učinili ovaj turnir tako posebnim za mene. Nije me lako razumjeti, mlad sam, ali to je što je. Hvala svima iz mog tima na podršci. Hvala i vama draga publiko na podršci, osjećao sam se kao kod kuće. Hvala vam. Takođe, želim da se obratim svojim roditeljima. Svima bih poželio da imaju roditelje poput mene, dali su mi punu podršku i samim tim slobodu da se bavim čime želim i to je najvažnije za sve mlade. Hvala im na tome".