Kirjos napravio šou pred kamerama: "Koliko novca tražiš da mi budeš trener?"

Nik Kirjos bi volio da mu Janik Siner postane trener, pa da osvoji grend slem trofej.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Janik Siner osvojio je prvi grend slem trofej, slavio je na Australijan openu, pa je dobio ponudu da bude trener Niku Kirjosu. Raspoloženi Australijanac napravio je pravi šou poslije finala i pobjede mladog italijanskog igrača. Tokom njegovog intervjua sa Barbarom Šet se i on ubacio u razgovor i stigao i da mu postavi pitanje.

Prvo mu je čestitao na velikom uspjehu, pa ga pitao "koliko novca traži da počne da ga trenira, pa da i on uzme slem". Janik je to saslušao i počeo da se smije "Teško, baš teško pitanje". Nije tu stao Nik, već je počeo da dobacuje da kaže da će to biti za džabe. "Okej, može, za tebe može", dodao je Siner.

Poslije smijeha i šala Italijan se za nijansu uozbiljio i obratio se kolegi. "Svima nedostaješ, takve igrčae ne srećeš često, tvoj stil igre, tvoj način i ponašanje i na terenu, nedostaju nam takvi igrači. Nedostaješ meni. Pričali smo na početku turnira, volio bih da te vidim i da uživamo, imaš potencijal da osvojiš slem."

Zahvalio mu se Nik na lijepim riječima, pa je imao zanimljivu poruku za kraj razgovora. "Ako ima pića i ako planiraš da slaviš, pozovi me da popijemo po koju čašicu." Dobio je potvrdan odgovor, tako da će biti zanimljivo veče u Melburnu.