Zamislite da je igrala Jugoslavija? Veselin Vujović: Kakva bi to zemlja bila, pustite Dansku i Francusku

Veselin Vujović priznaje da je nostalgičan za nekadašnjom državom iz mnogih razloga, pa i sportskih.

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija su učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu završile već u grupnoj fazi, Hrvatska je šokirala Španiju i potom se "ugasila", dok je Sloveniji polufinale izmaklo zbog gol-razlike. Ipak, čuveni rukometaš i trener Veselin Vujović tvrdi da bi "bivša Jugoslavija" danas bila rukometna sila.

Gostujući na televiziji "N1" uoči finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj, koje je poslije velike drame pripalo Francuskoj, Vujović je "zapalio maštu" svim jugonostalgičarima rekavši da bi bez ikakve dileme dominirali u ovom sportu.

"Zamislite da je sada nastupala Jugoslavija na Evropskom prvenstvu. Znate kako bi prošle Francuska i Danska? Kakva bi to jugoslovenska liga bila, i kakva bi to zemlja bila... Takli ste me u temu koja je meni bolna. Ja sam jugonostalgičar i svi to znaju. Zašto se jedan Španac koji je rođen u Baskiji, Galiciji ili Kataloniniji osjeća isto, a ja, koji sam rođen u jednoj državi, moram da pokazujem pasoš kada idem u Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju...", kazao je Vujović koji je inače sa Cetinja.

"Zbog čega se to nama desilo, sam Bog zna. Desilo se i ne ponovilo se, ali ja se osjećam kod kuće pogotovo u Sarajevu, i logično na Cetinju, u Skoplju, u Ljubljani i volim sve drage ljude", kazao je slavni rukometaš koji je najbolje dane u karijeri proveo igrajući za šabačku Metaloplastiku, dvostrukog prvaka Evrope tokom osamdesetih.

Podsjetimo, Vujović je kao selektor vodio Jugoslaviju 2000. godine, potom Srbiju i Crnu Goru od 2003. do 2006. i raspada države, dok je bio na klupi i Makedonije (2007), kao i Sloevnije (od 2015. do 2019. godine). Nedavno je dobio i "zabranu" da sjedne na klupu reprezentacije Hrvatske iz ne naročito jasnog razloga, dok je tokom turnira žestoko kritikovao i rukometaše Srbije koji su se eliminisani poslije remija i dva tijesna poraza.