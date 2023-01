Nije važno da li želim, realnost je drugo! Veselin Vujović odbacio mogućnost da postane selektor Hrvatske

Aktuelni selektor Irana Veselin Vujović odbacio je mogućnost da sjedne na klupu Hrvatske.

Izvor: Profimedia

Rukometaši Hrvatske nisu uspjeli da izbore plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, pa je osvojeno deveto mjesto u Švedskoj i Poljskoj u tamošnjoj javnosti doživljeno kao veliki neuspjeh.

Zato je u intervjuu za zagrebački "Indeks" legendarni Veselin Vujović govorio i na tu temu, ali je odbacio mogućnost da ikada sjedne na klupu reprezentacije Hrvatske, gdje je veoma uspješno radio kao trener PPD Zagreba.

"Puno puta sam rekao već što mislim o hrvatskoj reprezentaciji, ali jednako tako sam siguran da u idućih 30 godina nema šanse da će neki stranac biti selektor Hrvatske. Znate i sami kako to ide. Tako da uopšte nije važno što ja želim. Realnost je nešto sasvim drugo",rekao je nekadašnji trener banjalučkog Borca m:tel.

Prema njegovim riječima, nije prava adresa da kritikuje bilo koga u hrvatskom rukometu.

"Nekad pobijediš, nekad izgubiš, sve je to sport. Bitno je samo da se vidi napredak i da si ostavio nešto vrijedno. Kad nas si danas šampion i Bog, a već si sutra najgori na svijetu i ništa ne valjaš. Mislim da je to sindrom kojeg se moramo riješiti".

Vujović je dodao da još nije siguran hoće li ostati na klupi Irana.

"Razgovarao sam s predsjednikom, potpredsjednikom i tri ministra koji su stigli na Svjetsko prvenstvo da me uvjere da produžimo ugovor. Nisam im želio dati nikakav odgovor. Rekao sam da sam umoran i nervozan i da je bolje da se odmorim par dana pa da onda razgovaramo. Nisam im želio ništa obećati jer onda ne bih imao izbora nego prihvatiti, a nisam siguran želim li to. Takođe, nagovaraju me i da preuzmem njihovog prvaka. Imaju velike ambicije u azijskoj Ligi šampiona. Ne znam, vidjećemo, jedino je sigurno da sam od 4. februara slobodan trener", naglasio je legendarni Vuja.

