Hrvate dočekalo stotinjak navijača na proslavi svjetske titule! "To je refleksija svega..."

Hrvatski selektor dao kratak komentar.

Izvor: Igor Kralj / Pixel Media / Profimedia

Hrvatska vaterpolo reprezentacija donijela je u Zagreb titulu šampiona svijeta, treći put u istoriji, a drugi put pod vođstvom selektora Ivice Tucka, ali je doček bio daleko skromniji nego što se očekivalo.

Za razliku od Srbije, gdje se tako veliki uspjesi proslavljaju na balkonu i pred desetinama hiljada navijača, hrvatski mediji javljaju da je ovom dočeku prisustvovalo stotinjak navijača.

Selektor Ivica Tucak bio je upitan za to:

"To nisu pitanja za mene, meni je drago da ste došli vi koji to volite. Mogao bih puno toga reći, ali neću. To je refleksija svega, zašto sada pričati o tome... Imate neke ljude koji su bili oslobođeni fizičkog, a obavljaju funkcije..."

Tucak je rekao da je na momente sumnjao i u sebe da li će uspjeti da ponovi uspjeh sa Svjetskog prvenstva u Budimpešti 2017. godine, kada je prvi put vodio Hrvatsku na svjetski tron.

"Umoran sam, nisam se naspavao. Malo smo se proveselili, čekao nas je dug let. A kakav će biti osjećaj? Presrećan sam, pun ponosa, sreće i radosti. Ponovo smo prvaci svijeta. Kad smo ostali bez one reprezentacije koja je oformljena još od Ratka (Rudića), s onakvim asovima, kad su otišli nakon Tokija, naravno da je bilo pitanje u javnosti pa i samom meni imam li snage da to izvučem. Gledajte, kad se bavite ovim poslom morate biti 100 posto unutra. To je ono što je sigurno. Ako doživite na ovoj svetoj funkciji da vas loše odrađen trening ili poraz ne diraju onako kako treba dirati, morate se maknuti", rekao je Tucak, a prenio Jutarnji list.

Hrvatska odlazi na ljeto u Pariz kao vicešampion Evrope i prvak svijeta. Da li je samim tim i favorit?

"Idemo sa željom da osvojimo odličje, to je moja životna želja. Daj Bože da napravim to s reprezentacijom svoje zemlje. Ne idemo kao favoriti, ali idemo kao reprezentacija koja ima šanse da to napravi".

Prije toga, trofejni trener ide na odmor.

"Za početak, jedan crveni Marlboro, ne mogu dočekati, haha. Otići ću na planinu, stvarno sam potrošen i umoran, razdražljiv. Ići ću se odmoriti sa svojom porodicom, prijateljima.. Ništa posebno", zaključio je.

Podsetimo, Hrvatska je osvojila titulu šampiona svijeta dramatičnom pobjedom na peterce u finalu Svjetskog prvenstva protiv Italije, a na isti način je prošla i kroz polufinale protiv Francuske. Prethodno je u četvrtfinalu eliminisala Srbiju, koja je završila šesta.

