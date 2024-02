Otpustio Bekera i rođenu majku, pa našao novog trenera: Rune se oglasio, vratio je najpoznatijeg stručnjaka

Holger Rune angažovao je Patrika Muratoglua za novog trenera.

Izvor: Profimedia/Andrew Schwartz/SIPA

Holger Rune našao je novog/starog trenera - Patrika Muratoglua. Poslije haosa koji je imao sa stručnim štabom u posljednje vrijeme, sada je izgleda riješio da se smiri i da krene u novu etapu i to sa najpoznatijim stručnjakom u svijetu "bijelog sporta" sa kojim je već radio i u prošlosti.

"Uzbuđen sam što ću ponovo raditi sa Patrikom. Sa njim sam ostvario najveće uspjehe u karijeri i ne mogu da dočekam da jurimo sljedeću veliku titulu. Gledamo napred, razgovarali smo o našoj saradnji i postigli smo dogovor", napisao je Rune u saopštenju.

U posljednje vrijeme Rune je prvo prekinuo saradnju sa Severinom Lutijem, nekadašnjim trenerom Rodžera Federera. Poslije toga je otišao Boris Beker, koji je radio sa Novakom Đokovićem. Poslije toga stigla je i informacija da stručni štab napušta i njegova majka Aneke Rune sa kojom je često ulazio u konflikte.

Holger i Patrik sarađivali su od oktobra 2022. do avgusta 1012. godine i as njim je došao do četvrtog mjesta na ATP listi i tada je pobijedio Đokovića u finalu Mastersa u Parizu. Njih dvojica se poznaju još od kada je Rune imao 13 godina i dobro se poznaju. On je trenutno na sedmoj poziciji na svijetu.