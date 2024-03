Alkaraz javno zaprijetio Đokoviću: Ne plašimo te se više, pobjeđujemo!

Karlos Alkaraz se oslobodio kada su mečevi sa Novakom Đokovićem na najvećoj sceni u pitanju i sada je spreman za još veće bitke.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz dobili su žrijeb za Indijan Vels, a nakon toga mladi španski teniser dao je opširan intervju za nemački "Bild" u kome su prva pitanja bila vezana za najboljeg tenisera na svijetu.

Zanimalo je njemačke novinare kakav odnos Alkaraz ima sa Novakom, da li dobija neke savjete od njega i koliko su zapravo bliski rivali koji se bore za najveće titule i prvo mjesto na ATP listi.

"Siguran sam da neće da mi oda svoje tajne. Mi smo rivali, ali poštujemo jedan drugog i dobro se slažemo. Ipak ima stvari koje čuvamo za sebe. Ne možemo protivniku da dajemo nikakve savjete", rekao je Alkaraz na početku razgovora.

Pomenuli su novinari i Novakove navike - način ishrane, treninga i pripreme i to je Alkaraz kratko prokomentarisao: "Vjerujem da Novak radi sve perfektno i da je to tako 24 časa dnevno", rekao je on.

Takođe je govorio o prethodnoj sezoni i člnjenici da je nova generacija tenisera uspjela da u nekoliko navrata pobijedi najboljeg tenisera ikada. Kako kaže Alkaraz nema više straha od Novaka!

"Ako se mlađa generacija u kojoj smo Janik Siner, Holger Rune i ja pita već smo pobjeđivali protiv njega i mislim da polako, u pozitivnom smislu, gubimo strahopoštovanje koje smo imali za njega u velikim mečevima", smatra Španac.

Što se tiče samog Alkaraza Novak Đoković za sada ima tri pobjede nad njim, a dva puta je poražen. Identičan skor drći protiv Hoglera Runea, dok je sa Janikom Sinerom igrao više, pa vodi sa četiri pobjede u odnosu na tri poraza. Još nisu bolji, iako on ima 36 godina, a svi oni po 15-ak manje.