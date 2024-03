Novak udario na ATP jače nego ikad!

Novak Đoković se opet našao na braniku drugih i ne odustaje!

Izvor: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedna od najvećih teniserki današnjice Simona Halep uspjela je da se vrati na teren! Njoj je ATP izrekao zabranu takmičenja na četiri godine, ali poslije žalbe je ta kazna smanjena na devet mjeseci i sjajna Rumunka može uskoro da se vrati na teren. Sada je povodom cijele te situacije reagovala i PTPA, organizacija tenisera koju je osnovao Novak Đoković.

Iako je Simona Halep sada slobodna da se takmiči PTPA je izdala saopštenje u kome se ističe da ona ipak nije pobijedila, a još jednom je Novakova organizacija stala u odbranu tenisera i teniserki.

"Kao što je postavljeno našim principima PTPA jasno podržava sve igrače i igračice tokom procesa apelacije za svoja prava i tokom borbe za far i logičan anti-doping sistem. Sud za sportsku arbitražu je smanjio kaznu Simoni Halep sa četiri godine na devet mjeseci, ali to ne smanjuje potrebu za zdravom reformom nepravednog sistema i za zaštitu ovih prava. Simona je već imala uslovnu kaznu od 17 mjeseci i izgubila je ranking, novac od nagrada, reputaciju i na druge načine je nepovratno oštećena. Njena uspješna žalba neće to nadoknaditi. PTPA je radila sa Simonom i njenim timom tokom cijele prošle godine i raduje se nastavku podrške i njenom povratku takmičenju. Ostajemo posvećeni saradnji i naporima za logična poboljšanja i povećanu odgovornost procesa koji i dalje pokazuje ogromne mane. Pravedniji i logičniji sistem mora da se impementira na benefit svih uključenih", navodi se u saopštenju PTPA.

Izvor: Thomas LOVELOCK / AFP / Profimedia

Izvršni direktor PTPA Ahmad Nasar je istakao na tviteru ponovo da ovo nije pobjeda Simone Halep. Nekadašna prva na ATP listi i osvajačica Rolan Garosa i Vimbldona je mnogo toga izgubila.

"Prvo i osnovno drago nam je da je Simona Halep očistila svoje ime. Ali oklevamo da to nazovemo pobjedom. Niko nije pobijedio ovdje. Ona ne dobija nazad godinu i po dana, ne dobija nazad VTA poene i nagradne fondove turnira. A da sve bude gore, CAS je presudio da je Simonina suspenzija završena prošlog jula. Da li neko ima vremeplov? Ovo mora da se promijeni i mi ćemo raditi da se promijeni", napisao je on.