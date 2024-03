Srpski rukometaš uporedio trenera Pelistera sa Željkom Obradovićem: 22 sata ti je prijatelj, a dva ti dušu vadi!

Uroš Borzaš je govorio o svojoj saradnji sa trenerom, ali i o Grobarima i Željku Obradoviću!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Završena je Liga šampiona ove godine za lijevog beka Srbije Uroša Borzaša koji je uspio na zatvaranju da postigne čak 11 golova Kolštadu! Na kraju nije uspio novi trener Branislav Angelovski da donese bodove ekipi u eliti i Pelister je postao drugi tim nakon Zagreba koji je grupnu fazu završio bez pobjede.

Ipak, srpski reprezentativac je jako zadovoljan saradnjom sa nekadašnjim igračem Zagreba, Vardara, Vintertura, pa i Pelistera i čak ga je uporedio sa Željkom Obradovićem!

"Prije svega ljudski su stvarno sjajni odnosi, on je prema nama superkorektan. Impulsivan je dosta, on je takavi treba ga tako prihvatati. Nisam nikad radio sa Željkom Obradovićem, ali mi se svidjela jedna izjava od Pere Antića: '22 sata ti je prijatelj, a dva sata ti dušu vadi'. To stvarno može da se kaže i za Branka jer je stvarno impulsivan, ali kad se završi trening i kada se završe utakmice tu je za nas, prijatelj je. A i na terenu ako ispoštuješ ono što traži od tebe onda nema nikakvih problema. Naravno ako se ne ispoštuje, imali ste prilike da vidite na tajmautu sa Vardarom u prvom kolu plejofa", rekao je gostujući u podkastu "Balkan Hendbola" Uroš Borzaš.

Pelister je poznat i po "Čkembarima", navijačima koji zaista donose nevjerovatnu atmosferu u rukometnu Ligu šampiona. Kao osvjedočeni navijač Partizana i neko koga smo redovno viđali na utakmicama Evrolige kada igraju crno-bijeli uporedio je Borzaš tu atmosferu sa onom u Bitolju.

"Malo je i atmosfera uticala jer nije svejedno kad igraš pred 4.000 vatrenih navijača. Baš nisam imao priliku da igram pred takvim navijačima. Stvarno je čudan osjećaj, treba izbalansirati i emocije i skupiti fokus da bude samo na utakmicu, a ne na petarde koje lete oko terena i na baklje i pjevanje. Nijedna atmosfera u kojoj sam igrao ne može da se mjeri sa ovom u Bitolju. Za mene su ovi navijači, "Čkembari", navijači Pelistera najbolji na svijetu jer prave najbolju atmosferu u rukometu i stvarno me podsjećaju na atmosferu koju prave "Grobari" u Evroligi. To mi je nekako najbliže da uporedim sa tim. Stvarno je nevjerovatna atmosfera pogotovo kada se igra neki domaći derbi kao što je Vardar. Prvi put sam osjetio na sebi da ne mogu da se skroz kontrolišem. Emocije su mi onako išle lijevo-desno. Pritom i te petarde što su letjele na teren, znamo da nije namjera da se baci na nas, ali opet si ti tu na terenu i nije lijep osećaj. Stvarno nevjerovatno navijanje i sam grad Bitolj je nevjerovatan grad koji živi za rukomet. To je stvarno jedna posebna ljubav", zaključio je Borzaš.

