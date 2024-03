Novak Đoković dobio je zanimljivo pitanje o uspjesima Srba u sportu.

Novak Đoković zaigrao je u Indijan Velsu poslije pet godina. Prvi put od 2019. godine našao se na turniru koji mnogi zovu "peti grend slem" i ostvario je pobjedu. Teže nego što se očekivalo, tek poslije tri seta uspio je da slomi otpor australijskog igrača Aleksandra Vukića i da prođe u treće kolo gdje će igrati sa Italijanom Lukom Nardijem.

Poslije meča je gostovao u jednoj emisiji na kanalu posvećenom samo tenisu. "I meni je nedostajao teniski raj, pet godina je predugo da ne igraš ovdje, na turniru koji je omiljen mnogima. Atmosfera je sjajna, tribine su pune i na treninzima, sjajno je", rekao je Novak za "Tennis channel".

Prizano je da je bilo i malo nervoze prije meča. "Nisam igrao preko pet nedjelja, posljednji je bio u Australiji, bilo je malo i nervoze, iako sam trenirao odlično. Dobro sam počeo, uzeo prvi set, onda je Vukić podigao nivo igre, servis, forhend, manje je griješio, tjerao me da budem defanzivniji i da mu dajem više vremena za udarce. Igrao je skoro savršeno na kraju drugog i početkom trećeg seta. Našao sam prave udarce, napravio brejk i završio meč."

Vidi opis Šta to ima u vodi u Srbiji? Kako Đoković i Jokić dominiraju? Novak progovorio: Ne želim to nikome, ali moram da kažem

Pred početak turnira igrao je i fudbal sa Arinom Sabalenkom, bio je i na univerzitetu "UCLA" gdje je trenirao pred studentima, više vremena provodio je u nekim drugim aktivnostima. Kako mu sve to uspijeva? "Dobro pitanje zaista. Trudim se da pronađem balans, dio mene je veliki takmičar, hoće da osvoji svaki turnir. Moram da uradim sve što radim, rutine, da budem disciplinovan, imam tu želju. Pokušavam u isto vrijeme da uživam više, da obraćam pažnju na stvari van terena, na nešto što nisam radio više od 20 godina. Biram turnire na kojima igram, što mi daje više vremena da radim na rasporedu van terena, da gledam Lejkerse, Jokića, da vidim stvari širom Los Anđelesa sa porodicom. Pokušavam da nađem balans, bio sam neka vrsta robota preko 20 godina, pa sad radim druge stvari."

Tamo je sa studentima imao scenu koja je voditelje podsjetila na čuveni film "Roki" sa Silvesterom Staloneom. "Bilo je nevjerovatno, jedva sam čekao da vježbam na UCLA univerzitetu, energija koledža je nešto drugačije, to mi je jedno od omiljenih mjesta za trening. Sjajne fasiliti, tereni za fudbal, košarku, tenis. Onda imate studente koj isu tu, idu na predavanja, treniraju, pričao sam sa teniskim timom, njihovim trenerima, igrao sam i fudbal. Volim taj duh koledža, to je nešto šta ne viđamo, ta pozitivna energija, podrška, svi su srećni što su dio svega toga, uzeo sam malo te energije, osjećao sam se blagosloveno."

Potom je voditelj spomenuo viđanje sa Nikolom Jokićem i pitao ga kako je moguće da su njih dvojica toliko dominantni u svojim sportovima pošto dolaze iz male zemlje koja ima manje stanovnika nego Njujork. "Dobio sam isto pitanje prije neki dan, pitali su me šta ima u vodi u Srbiji. Ne bih da oduzimam previše vremena, iako ne želim rat nikome, to je nešto najgore što može da se desi, porodice gube najbliže. Mi smo prošli kroz to devedestih godina, embargo, sankcije, rat, imali smo teško okruženje za odrastanje. Rekao bih da je to uticalo na to ko smo danas, ne samo u sportu, već u raznim sferama života. Ima dosta uspješnih Srba, ne samo Srba, već ljudi sa Balkana. Imamo tu otpornost, mentalnu snagu, izdržali su mnogo, nikada ne odustaju. To je osnov za razvoj u raznim sferama. Ovo što Jokić radi je nevjerovatno, volim ga kao osobu i prijatelja, divim mu se kao košarkašu. Da igraš u najjačoj ligi na svijetu u globalnom sportu u kom se takmiče milioni ljudi, da dominiraš, to je nevjerovatno za gledanje. Prvi put sam gledao NBA meč uživo, gledao sam ga u dresu Srbije ranije, ne u NBA meču. Lebron je ispisao istoriju u tom meču, NBA mečevi su zabavni, zaista neko novo iskustvo", zaključio je Đoković.

