Kapiten "zmajeva" rekao zbogom reprezentaciji BiH! "Znao sam da će doći ovaj trenutak, ali sam odbijao da mislim o tome"

Kapiten rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i rukometaš poljske Visle Plok Mirsad Terzić, odlučio je da završi reprezentativnu karijeru nakon 22 godine u "zmajevima".

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Mirsad Terzić rekao je zbogom reprezentaciji BiH!

Nakon što je u januaru po treći put nastupio na Evropskom prvenstvu, Terzić je odluku o prekidu reprezentativne karijere saopštio na društvenim mrežama.

"Dragi prijatelji, ljubitelji sporta i navijači Bosne i Hercegovine, a posebno rukometne reprezentacije, sve vrijeme znao sam da će doći ovaj trenutak, ali sam uporno odbijao da razmišljam o njemu. Trenutak u kojem moram objaviti jednu od najtežih odluka u mojoj rukometnoj karijeri. Nakon 22 godine igranja u reprezentaciji BiH, tokom kojih sam proživio neka izuzetna, ali i manje lijepa iskustva, došao je trenutak kada moram reći da je došao kraj moje reprezentativne karijere", napisao je 40-godišnji Terzić.

Dodao je da je izuzetno ponosan na duže od dvije decenije provedene u reprezentaciji te da ostaje mala žal što nije bilo više razloga za slavlje tokom tog perioda.

"Neki porazi bili su toliko razočaravajući, ali odustajanje nikada nije bila opcija. Ponos koji me obuzimao nastupajući pred najsrčanijom rukometnom publikom u Evropi kada igra reprezentacija, bio je veći i snažniji od svih nedaća kroz koje smo prolazili nerijetko bez prave podrške vlasti i prepušteni sami sebi".

Terzić je istakao da odluka o završetku reprezentativne karijere nije bila nimalo laka i da je nije dobio ishitreno.

"Moram reći i to da odluku o kraju reprezentativne karijere nisam donio ishitreno, niti je ona plod spoljnih faktora koji svakako nikada nisu ni bili kamen spoticanja da se odazovem na svaki poziv, bez obzira na to bio povrijeđen ili ne, bez obzira na to kakav status imao kod bilo kojeg selektora. Još prije Evropskog prvenstva znao sam da ću u Njemačkoj odigrati svoje posljednje utakmice, ali sam odugovlačeći da to podijelim s javnosti smatrao da će mi biti kudikamo lakše. Nije", naveo je Terzić i dodao:

"Na kraju bih želio da se zahvalim svima koji su nesebično pružali podršku i meni i reprezentaciji, svojoj porodici, svim dobronamjernim navijačima, brojnim selektorima i još brojnijim saigračima s kojima sam dijelio lijepa, a i manje lijepa iskustva i emocije i koji su zaslužni za nezaboravne trenutke i uspomene".

Na kraju je poručio da će u budućnosti biti najvatreniji navijač rukometaša BiH i da će Rukometnom savezu BiH biti na usluzi u bilo kojoj ulozi.

U klupskoj karijeri je nastupao za sarajevske klubove Olimpik i Željezničar, potom za Izviđač, Zagreb, Celje PL, Vesprem i Vislu Plok, a u dresu "zmajeva" odigrao je više od od 170 utakmica.

Nakon Terzićeve odluke, oglasio se i Rukometni savez BiH i zahvalio kapitenu na svemu što je učinio za "zmajeve".

"Nakon 22 godine u reprezentativnom dresu, Mirsad Terzić se pozdravio sa nacionalnom selekcijom. Kapiten, vođa, pravi lider, drug i stub reprezentacije sigurno će faliti u našim redovima. Ostavio je Terza trag koji niko nikada neće moći izbrisati. Kapiten jednom, kapiten zauvijek. Kapitenu, hvala na svemu i sigurni smo da ovim odlaskom ne završava tvoja uloga u i oko reprezentacije. Znamo i to da sad imamo još jednog iskrenog i predanog navijača. Vidimo se", saopšteno je iz RS BiH.