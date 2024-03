Šta se desilo Mekgregoru? Čudno se ponaša! "On ima dva problema, jedan komplikuje sve"

Isplivao snimak intervjua Konora Mekgregora koji je zabrinuo njegove fanove

Izvor: Twitter/B1ackSchefter

Šta se događa sa Konorom Mekgregorom? Zvijezda UFC-a pojavila se na promociji novog akcionog filma i sve zabrinula svojim ponašanjem, tikovima, češanjem, mada su mnogi primijetili i da se čini da mu je boja kože drugačija nego ranije.

Entrevista a Conor McGregor en la premiere de “Roadhouse”, todo un actor de método, no se sale del personaje el irlandés.pic.twitter.com/CJ6M2vsnZw — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT)March 14, 2024

On je debitovao kao glumac u filmu "Road House", a prethodnih dana i nedjelja nagađano je da bi mogao da se vrati borbama. Posljednji put se borio još u julu 2021. godine, poslije čega se povukao zbog povrede. Dejna Vajt, prvi čovjek UFC-a, kaže da je problem sa povratkom Irca borbama to što je prosto prebogat.

"Prvi problem je to što je doživio povredu noge i oporavlja se od toga. Drugi problem je da je je*eno bogat. Njemu nije potreban novac", rekao je on. "Konor Mekgregor ima mnogo novca. Taj novac komplikuje mnogo stvari, Tek je snimio film, mora da ispuni obavezu prema medijima zbog filma, kao i druge stvari u vezi s tim. On želi da se bori ove godine, vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Vajt.

Kako godine odmiču, sve češće se priča o njemu kao o selebritiju, a sve manje o tome da je bio sjajan borac, koji je 2015. godine pobijedio Hozea Alda za samo 13 sekundi i postao šampion. Godinu kasnije je postao prvi UFC borac koji je vladar istovremeno u dvije kategorije, kada je savladao i Edija Alvareza.