Nenad Kljajić o SP 1990: "Jugoslavija pukla jer su Šapčani htjeli Mazdu za sebe" Auto trebao ići Irfanu Smajlagiću?

Bivši reprezentativac iznio "prljav veš" iz svlačionice ekipe Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu

Izvor: YouTube/Index Video

Nekadašnji jugoslovenski i hrvatski rukometaš Nenad Kljajić otkrio je u intervjuu za Index.hr kako je "pukla" reprezentacija Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u Češkoj 1990. Naš tim stigao je tada na turnir kao aktuelni prvak svijeta, sa zlatom iz Švajcarske 1986, ali nije uspio da se vrati u Beograd sa medaljom. Prema Kljajićevim rečima, tome je doprinio i spor oko jednog automobila.

Nenad Kljajić (57) bio je tada mladi rukometaš Medveščaka, mada je već imao zavidan staž u nacionalnom timu, u kojem je bio od 1987. godine. U Čehoslovačkoj 1990. bio je dio tima koji je u meču za bronzu vodio 12:10 protiv Rumunije, a onda doživio potpuni krah i izgubio 27:21. Selektor je bio Jezdimir Stanković, a dugogodišnji nosioci bili su članovi legendarnog tima šabačke Metaloplastike iz osamdesetih, osvajači evropskih i svjetskih titula i sa klubom i sa reprezentacijom. To su bili Veselin Vujović, Veselin Vuković, Mile Isaković, Mirko Bašić...

"Hoćeš da vam ispričam šta je bilo na tom Svjetskom prvenstvu?", rekao je Kljajić na početku razgovora. "Tada nam je bio glavni sponzor Mazda i bilo je rečeno - ako dobijemo medalju, najbolji igrač će dobiti Mazdu 323 f, bio je to najnoviji model, dizala su se svjetla. Pred prvenstvo smo rekli, da ne bi bilo samoisticanja igrača, da ćemo prodati Mazdu i da ćemo da podijelimo premiju na sve igrače. Onda se šabačka veza dogovorila, Baško, Vuja, Vuk i Mile, rekli su da neće da dijele ni sa kim, već da će verovatno neko od njih četvorice, petorice da bude najbolji igrač i rekli su - Ne može, ko je najbolji igrač, taj je najbolji igrač".

"Vuk nije dao da se diraju kutije"

Izvor: MN PRESS

"Kako je prvenstvo odmicalo, birao se nakon svake utakmice ko je najbolji igrač i pred tu utakmicu se već znalo da će (Irfan) Smajlagić (aktuelni trener RK Borac m:tel, prim.aut) biti najbolji igrač reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Ulazi u autobus i tu su bili Mile ili Vuja, ne mogu da se sjetim ko. Rekao je 'Momci, oko one Mazde oko koje smo pričali, Vuku je potreban novi auto, daće on 28 hiljada maraka, toliko je tada koštao i to ćemo da podijelimo'. Tu je već nastalo ono - 'E, sad kada ste vidjeli da niko od vas nije dobio, sada biste da dijelite'. Tu je nastalo natezanje"

"U poluvremenu su stigli paketi od Adidasa, koji je bio sponzor reprezentacije. Bila je puna svlačionica velikih paketa. Ulazi u svlačionicu (Ratko) Tomljanović i počne da otvara kutije. Vuković mu kaže 'Šta ti imaš da gledaš po kutijama, nisu to tvoja posla, šta ste vi, nije ovo vaša reprezentacija'. Uvijek je tu postojao animozitet između stare šabačke garniture i mlađih igrača, jer oni nisu ni cijele pripreme odrađivali sa nama, jer su bili u Barseloni, pa su stalno dolazili i odlazili sa priprema. Uvijek je tu bila tenzija u suštini dvije struje u reprezentaciji. Da li je to uzrokovalo to da smo u drugom poluvremenu pukli, pa izgubili - pitanje je, jer na kraju nismo osvojili medalju, nije bilo ni medalje, ni bilo čega".

"Stanković poslije toga očistio staru ekipu"

Izvor: MN PRESS

"Selektor Jezdimir Stanković je poslije toga očistio tu staru ekipu i na Igrama dobre volje bila je ideja Teda Tarnera da napravi neku konkurenciju Olimpijskim igrama na komercijalnim osnovama. Rukomet je bio jak, Španija je bila kompletna kao na Svjetskom prvenstvu, tamo smo ih dobili, prvi gol su nam dali u 14. minutu, a u finalu smo izgubili na produžetke od Sovjetskog Saveza.. Nije to bio nimalo bezazlen turnir".