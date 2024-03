Nemanja Bilbija i Lana Pudar najbolji sportisti grada na Neretvi! Banjalučanin poručio: Mostar je moja druga kuća!

Fudbaler Zrinjskog i reprezentacije Bosne i Hercegovine Nemanja Bilbija i mlada plivačica Lana Pudar proglašeni su za najboljeg sportistu i sportistkinju grada Mostara za 2023. godinu.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Banjalučanin je na prijemu nagrade istakao da je Mostar njegova druga kuća i samo pozitivne stvari može reći o "gradu na Neretvi".

"Ovo je velika nagrada za mene, Mostar je moja druga kuća, stvarno sve pozitivne riječi mogu reći za dosadašnjih sedam godina ovdje.Bez ekipe i Uprave ne bih mogao ništa, prošla godina za mene i grad Mostar i Bosnu i Hercegovinu je bila nestvarna. Mi smo uživali, nadam se da ste i vi, te da ćemo i ove godine ponoviti uspjeh", rekao je Bilbija, dok je njegov Zrinjski po osmi put izabran za najbolju mušku seniorsku ekipu.

Izvor: Facebook/Top Portal

Sportistkinja godine u Mostaru je mlada plivačica Lana Pudar, koja je naglasila da ne želi ništa obećavati uoči Olimpijskih igara u Parizu, osim da će dati sve od sebe.

"Čast mi je već osmu godinu družiti se s vama. Hvala stručnom žiriju na podršci koju primam. Iza mene je uspješna i naporna godina s mnogo takmičenja, priprema i mnogo preplivanih kilometara. Mnogo toga me očekuje, vrhunac godine su OI u Parizu. Ja neću ništa da obećavam već da ću davati sve od sebe da se spremim u što boljem svjetlu te da predstavim državu na najbolji način pa ćemo vidjeti za što će to biti dovoljno", rekla je Pudar i zahvalila porodici, svom timu, prijateljima, kolegama i sponzorima i svim ljudima dobrih namjera koji me podržavaju.