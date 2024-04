Hrvati su otpisali Đokovića!? Svi žele da vide njegov pad, a i dalje je prvi na svijetu!

Novak Đoković je uprkos raznim tumačenjima i dalje najbolji teniser svijeta, što mnogi zaboravljaju.

Novak Đoković počeo je 419. nedjelju na vrhu ATP liste i bez obzira na to što ga Janik Siner "pritiska", i što je vrlo blizu i Karlos Alkaraz, jasno je da će najbolji svih vremena sigurno još neko vrijeme biti lider. Nole ima 9.725 bodova, dok su na oko hiljadu manje Siner i Alkaraz, međutim to je bio dovoljan povod da neki otpišu srpskog asa.

Javila se Martina Navratilova, kao i još neki teniski stručnjaci, dok je interesantno vidjeti i da su takvog stava kolege u Hrvatskoj. Portal "Index" objavio je tekst u kome je otpistao Đokovića i ne naziva ga najboljim teniserom svijeta, što i dalje službeno jeste i tako će i ostati sigurno bar do završetka Rolan Garosa. "Trebalo je da bude vrhunski skijaš. Sad je najbolji tenisač svijeta", piše Index u tekstu posvećenom Janiku Sineru.

Italijan je slavio na Australijan openu, gdje je baš pobijedio Noleta u polufinalu, dok je potom nastavio odličan niz u 2024. godini jer je savladao i Dimitrova u finalu Majamija:

"Nevjerovatni 22-godišnji Italijan osvajanjem Miamija u ponedjeljak prvi se put u karijeri našao na 2. mjestu ATP liste, ali to je, čini se, samo početak. To mu je bila 13. titula u karijeri i već treća ove sezone. Na početku godine osvojio je prvu grend slem titulu na Australijan openu, a prvi set na tom turniru izgubio je u polufinalu. To je sve što je protiv njega mogao veliki Novak Đoković. Medvedev je u finalu vodio 2:0, ali mu ni to nije bilo dovoljno i Italijan je otišao do kraja. Dvije nedjelje kasnije potukao je konkurenciju u Roterdamu, a u Indijan velsu je dobio prvi set protiv Karlosa Alkaraza, i onda izgubio sljedeća dva. To mu je jedini poraz u 2024. godini i zasad se čini kao izuzetak koji potvrđuje pravilo", navodi se.

U međuvremenu, Nole je raskinuo saradnju sa Ivaniševićem i čini se da ga uskoro čeka ozvaničenje ugovora sa Nenadom Zimonjićem, ali i pohod na titulu u Monte Karlu gdje će takođe i Janik Siner biti veoma zainteresovan za što bolji plasman. Vidjećemo da li će Srbin uspjeti da mu se osveti i da li će ga novo "otpisivanje" opet probuditi.

