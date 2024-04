Novak Đoković prvi put o novom treneru! Hoće li Nenad Zimonjić naslijediti Gorana Ivaniševića?

Da li će Nenad Zimonjić biti novi trener Novaka Đokovića? Još nije potpuno jasno.

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da okonča saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem poslije pet godina. Njih dvojica su se rastala poslije fijaska na turneji u Americi, gdje je Đoković ispao u trećem kolu Indijan Velsa i odustao od Majamija, a za sada još zvanično nije imenovan Ivaniševićev nasljednik.

Spekuliše se o mnogo imena, sam Đoković je rekao da razmišlja jedno vrijeme da bude skroz bez trenera, ali svi su već primijetili da je uz njega Nenad Zimonjić. Trenirali su zajedno u Beogradu, pa otišli i u Monte Karlo, dok je i Ivanišević "digao obje ruke" za najboljeg dubl igrača Srbije svih vremena. Ali, da li će Zimonjić na kraju trenirati Đokovića? I sam Nole je vrlo zakopčan po tom pitanju i kao da još nije skroz odlučio.

"On je dugo moj prijatelj. Znam ga od mladosti, bio mi je kapiten u Dejvis kup reprezentaciji. Osvojili smo ATP kup zajedno 2020. i uvijek imali dobru komunikaciju. Sviđa mi se kako razmišlja o tenisu, kako promatra moju igru i onu od drugih tenisera. Uvijek mi je pomagao, bio kao mentor, stariji brat...Uvijek smo imali tu vezu. Bio sam u Beogradu kada sam počeo da treniram na šljaci i pitao ga da li postoji šansa da bude u Monaku, na šta je on pristao. To je bazirano na našoj staroj vezi, pričaćemo opet o tome na kraju turnira. Za sada, bilo je uživanje kao i uvijek. Nešto novo i osvježavajuće", rekao je Đoković za francuski "L'Ekip".

Što se tiče saradnje sa Ivaniševićem, Đoković ima samo najljepše stvari da kaže o treneru sa kojim je oborio sve rekorde za pet godina saradnje "Sumirao je to Goran dobro. Obojica smo osjećali da smo dali sve toj vezi. Bilo je vrijeme za promjenu, jednostavno je. Ostaje moj i prijatelj moje porodice, jedan od najuticajnijih trenera u istoriji ovog sporta. Rezultati govore za sebe", zaključio je Nole.

Podsjetimo, Novak Đoković je dobio težak žrijeb na mastersu u Monte Karlu gdje će morati da pobijedi i Alkaraza i Sinera ako hoće do titule, dok njegove prognoze pred turnir - i uopšte sezonu na šljaci - uopšte ne zvuče optimistično.