Smješka se Novaku, pa okrene leđa i počne da pljuje! Sramna izjava Vilandera o najvećem svih vremena

Mats Vilander je u posljednje vrijeme bio učtiv prema Novaku Đokoviću, ali čim je "namirisao slabost" poručio je da će Karlos Alkaraz biti važniji za tenis od Srbina!?

Novak Đoković je po svim parametrima najbolji teniser svih vremena, međutim svako malo se pojavi nova kategorizacija koja služi samo da dokaže da ima i boljih od njega. Izmišljaju se statistički parametri, uvodi subjektivnost i "ljepota tenisa" kao mjerilo, govori o stvarima koje ne mogu da se izmjere, samo kako bi Rodžer Federer - rjeđe Rafael Nadal - mogli u nekom poretku da završe ispred Novaka Đokovića.

Sada je korak dalje otišao nekadašnji švedski teniser Mats Vilander, inače najveći kritičar Đokovića u nekim ranijim vremenima. Vilander je dugo "peckao" Đokovića u eri Federera i Nadala, govorio da ne može nikako da ih stigne, međutim kada ga je Srbin razuvjerio - otvoreno je počeo da mu pruža podršku. To ipak nije potrajalo dugo, dok se nije pojavio neko drugi...

Taj "drugi" je Karlos Alkaraz, treći teniser na ATP listi. Vilander je govoreći o mladom Špancu zaključio da ne vjeruje da će uspjeti da sustigne Đokovićev rekord i da se približi uopšte granici od 400 nedjelja na vrhu ATP liste, međutim već sada može da tvrdi da će biti "drugi najvažniji igrač u istoriji tenisa". Ako se pitate da li je Đoković prvi, odmah da raspršimo sve nade - nije. To je za Vilandera očekivano Federer, dok nije rangirao da li poslije toga stižu Novak, Rafa ili možda neko od nove generacije koju toliko zdušno podržava i navija da okonča aktuelnu eru.

"Kada vidim Alkaraza da igra tenis, toliko me podsjeća na velikog Rodžera Federera. Opet, obično Federera zovem najvećim teniserom svih vremena i to nema veze sa statistikom ili rezultatima. To ima veze sa tim šta znači tenisu, kakva je očekivanja probudio u ljudima", pričao je Vilander za "Eurosport".

"Karlos Alkaraz prolazi kroz istu stvar. Ljudi očekuju od tenisera više od pukog dobijanja mečeva. Njegovi protivnici uživaju. Vole da igraju protiv njega, kao recimo Grigor Dimitrov, prosto jer je zabavno. Udara 'dropšotove', ide na mrežu... Činjenica da je Federer toliko dugo bio na vrhu bez potrebe da igra psihološke igrice i plaši svoje protivnike, po mom mišljenju je jedan od razloga zašto mislim da je najvažniji teniser u istoriji našeg sporta."

Sličnu "auru" Šveđanin vidi i kod Alkaraza, iako je tek kratko na velikoj sceni i mnogo toga ima još da uradi da bi mogao da se stavi u koš sa najvećima: "Mislim da bi Alkaraz mogao da postane drugi najvažniji teniser u istoriji zbog onoga što donosi na teren. To ne mora da znači konstantnost kao kod Đokovića, čak ni kod Sinera. To je do njegovog tenisa", objasnio je Vilander.

Međutim, taj tenis o kome priča Vilander, koji podrazumijeva strahovite udarce forhendom u svakom poenu bez potrebe da se razmišlja o tempu meča, za sada je mnogo dao i mnogo uzeo Alkarazu. Istina, Alkaraz je osvojio Vimbldon igrajući vrlo hrabro, uspio je prije toga da bude i prvi teniser svijeta, ali primjetno je da je često povrijeđen, možda i zbog toga što previše forsira svoje mišiće, ako i ima pravu muskulaturu za ovaj sport.

Upravo se Alkaraz povukao pred učešće na mastersu u Monte Karlu, što je sada već zabrinjavajuće ako znamo da ima samo 20 godina i već nekoliko povreda koje su ga udaljile sa terena.

