Novaku malo fali za slavlje: U Parizu će uraditi što niko nije u istoriji tenisa

Srpski teniser Novak Đoković će gotovo sigurno 37. rođendan proslaviti na čelu ATP liste.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Novak Đoković nije osvojio titulu Monte Karlu - zapravo, nijednu od početka 2024. godine - ali to ga ne sprečava da dodatno uvećava razliku na vrhu ATP liste. Rezultatom koji je bolji od prošlogodišnjeg Đoković je uspio da produži svoju vladavinu jer je sada jasno da će najmanje 425 nedjelja biti prvoplasirani na ATP listi.

Do učešća na Rolan Garosu ove sezone Novak Đoković brani tek 225 bodova. Sa turnira u Rimu je prošle godine ispao u četvrtfinalu od Holgera Runea i tu brani 180 bodova, kao i 45 poena sa turnira u Banjaluci koji je izbačen iz kalendara. Sasvim je jasno da će bodovna zaliha najboljeg srpskog sportiste biti sve veća tokom narednih nedjelja, a samo je još jedna sedmica potrebna da se obilježi lijep jubilej.

Ukoliko bi Novak Đoković i 426. nedjelju dočekao na prvom mjestu ATP liste, osim toga što bi bio prvi nosilac na drugog grend slem turniru sezone, najbolji svih vremena bi 37. rođendan proslavio na čelu karavana. Novak je rođen 22. maja 1987.godine, pa bismo u Parizu mogli da imamo neobičnu proslavu rođendana srpskog tenisera. Naravno, proslava 37. rođendana na vrhu ATP liste nikome u istoriji nije pošla za rukom, pošto je Novak nedavno oborio rekord Rodžera Federera, koji je godinama bio najstariji svjetski broj jedan.

Taj rekord Švajcarca pao je kao i većina drugih, ali Novak Đoković se na zaustavi kad ih obori. On redovno gura sebe napred, pomijera granice i obara čak i svoja dostignuća, pa se niko neće iznenaditi kada na čelu ATP liste bude i nakon što napuni 37 godina. Kako sada stvari stoje, za to mu treba tek jedan dobar rezultat sa turnira u Madridu i Rimu. I to pod uslovom da njegovi najveći konkurenti stignu do trofeja na pomenutim turnirima.

Da podsjetimo koliko je Novak ubjedljiv kada je broj nedjelja na vrhu ATP liste u pitanju. Đoković ima zagarantovanih 425 nedjelja i vjerovatno još neku preko toga, Rodžer Federer ostao je na 310, Pit Sampras na 286, Ivan Lendl na 270, Džimi Konors na 268, a Rafael Nadal tek na 209 nedjelja. Kada bismo gledali po državama, samo su SAD bolje od Srbije po broju nedjelja na vrhu - oni su imali šestoricu igrača na čelu, a srbija samo jednog. Iza njih su Španci sa četiri igrača na prvom mhestu ATP liste, Šveđani, Australijanci i Rusi sa po tri...