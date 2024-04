Novak trenira u centru Beograda! Najbolji ikad oduševio formom na Brankovom mostu! (VIDEO)

Najbolji ikada je u svom gradu i radi vrijedno da bi se spremio za šljaku Rima i Pariza.

Izvor: Kurir/Printscreen

Dok Karlos Alkaraz, Janik Siner, Rafael Nadal i ostatak ATP karavana igraju u Madridu, Novak Đoković se u Beogradu sprema za nastavak sezone. On planira da nastupi na mastersu u Rimu i da zatim zaigra na Rolan Garosu, a uhvaćen je kako trenira na Brankovom mostu.

Najbolji teniser ikada je oduševio prolaznike koji su stali da ga gledaju kako trenira na stepenicama koje sa mosta vode do rijeke. On je skakao od dna do vrha stepenica i u punoj koncentraciji odrađivao zadati trening.

Nije moglo da se vidi da li je neko od trenera sa njim ili individualno radi, ali djelovao je dobro raspoložen i spreman za nastavak sezone. Pogledajte kako je izgledao trening Novaka Đokovića ispod Brankovog mosta u samom centru Beograda: