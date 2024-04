Pljuvala Srbe i Novaka, sad ga molila za selfi! Đoković pristao, ali jednu stvar nije zaboravio

Martina Navratilova tražila fotografiju sa najboljim svih vremena Novakom Đokovićem, a nekada ga je pljuvala na sav glas.

Izvor: X/@DjokerNole/Printscreen

Novak Đoković dobio je "Laureus" nagradu za najboljeg sportistu svijeta u 2023. godini, što je peti put da je dobitnik ovog laskavog priznanja. Na taj način, Đoković se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rodžerom Federerom, a ima namjeru i da ga "sruši" pošto je u govoru, koji je pažljivo slušao i Rafael Nadal, poručio da se neće još zaustavljati.

Na gala svečanosti u Madridu bio je prisutan veliki broj poznatih ličnosti iz svijeta sporta, a interesantno je da su organizatori odlučili da u sve uključe i teniserku Martinu Navratilovu. Jedna od najboljih svih vremena bila je "narator" kratkog priloga o Noletu u kome je prepričala šta je sve uradio u 2023. godini, što je mnoge iznenadilo pošto je upravo Navratilova bila jedna od njegovih najvećih kritičarki u prethodnom periodu.

I ne samo da je Navratilova govorila o Đokovićevoj sezoni, nego je na kraju tražila i "selfi" od srpskog asa. Đoković je naravno pristao i ispunio joj želju, a potom je na Tviteru podijelio fotografiju gdje je u prvi plan istakao Patrisa Evru, nekadašnjeg fudbalera Mančester junajteda, čiji je "trejdmark" sa društvenih mreža iskoristio za opis: "Volim ovu igru, i ovaj selfi", napisao je on.

I love this game. (and this selfie)pic.twitter.com/oLP0DxdqaJ — Novak Djokovic (@DjokerNole)April 24, 2024



A, šta je to Martina Navratilova pričala o Đokoviću i Srbiji? Između ostalog, bila je jedna od onih koji su agitovali da ga Australija protjera 2022. godine: "Ni njegovi roditelji nisu pomagali izjavama. Ne krivim Novaka za ono što njegovi roditelji govore, naravno, ali oni su potpalili vatru", počela je Navratilova, da bi se potom obrušila na Novakove fanove.

"A srpski navijači postaju vrlo emotivni, mi smo imali probleme sa njima i ranije u Melburnu i Sidneju. Ako bude igrao, biće problema. Nekada morate da uradite pravu stvar i smirite sve, prije nego da pogoršavate sve. Trenutno je Novak ličnost koja sve dijeli. Pogledajte... Ljudi iz Srbije, sigurna sam da je 95% ljudi na Novakovoj strani, ali ostatak svijeta je 95% protiv njega. Nema jasnog odgovora, ali najbolje bi bilo da Novak da ode kući. Ali, ne mislim da će to uraditi."

Vidi opis Pljuvala Srbe i Novaka, sad ga molila za selfi! Đoković pristao, ali jednu stvar nije zaboravio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: X/@LaureusSport/Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: X/@LaureusSport/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: X/@LaureusSport/Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: X/@LaureusSport/Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Nije to bio jedini sporan komentar o Đokoviću, pošto je ustala protiv njega i kada je osnovao PTPA, sindikat koji se trudi da pomogne teniserima i izbori se sa pohlepom ATP-a.

"On misli da radi prvu stvar, ali se ne slažem sa njegovim izborom, jer to neće pomoći tenisu. Stvarno ne razumijem to kod njega. Logično, kad si svjetski šampion, onda treba da se posvetiš sportu i na to usmjeriš energiju. Za opuštanje i skupljanje energije onda gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove... Ali, čemu osnivanje novog sindikata?", upitala je ona prije nekoliko godina.

"To može da radi kad prestane da se bavi tenisom, ovako je previše kontroverzno i ne pomaže. Tokom pandemije koronavirusa pokušao je da nas podijeli, a sve dok pokušavamo da se ujedinomo i igramo turnire da se ljudi ne bi razboljeli i umirali od Covid-19. Bolje da rješavamo problem nego da nepotrebno pravimo novi", ispričala je Čehinja.

(MONDO - M. V.)