Teniserka "skinula" 17 kilograma za pola godine: Nevjerovatna transformacija nakon dvije trudnoće!

Slovakinja Dominika Cibulkova, nekada jedna od najboljih na svijetu, borila se sa viškom kilograma u penziji.

Bivša slovačka teniserka Dominika Cibulkova (35) pokazala je na društvenim mrežama nevjerovatnu transformaciju koja joj se dogodila. Svojevremeno četvrta igračica planete i učesnica finala na grend slem turniru pohvalila se svojim pratiocima promjenom za koju se borila tokom prethodnih nekoliko mjeseci - za pola godine izgubila je čak 17 kilograma!

U prvim godinama nakon odlaska u penziju, koje su joj bile obilježene i sa dvije trudnoće, Dominika Cibulkova se ugojila i nije bila zadovoljna svojim izgledom. Riješila je to da promijeni, počela naporno da trenira i smanjuje unos kalorija na dnevnom nivou. Rezultati su nevjerovatni, a većina od "nabačenih" 20 kilograma sada je nestala sa njenog tijela!

"Evo kako izgleda -17 kilograma! Ovo sam uspjela za šest i po mjeseci. Recept? Počnite odmah, ne čekajte ponedjeljak, praznik, sljedeći mjesec, najvažnije je da počnete i imate plan. Tri osnovna stuba su ishrana - samodisciplina - vježba i pravilno podešen kalorijski unos je osnova da to dugo traje. Ako čovjek nešto zaista želi, on će to i postići, bar ja sigurno, jer je snaga u glavi, ne zaboravite. Moj cilj je da izgubim još 5 kg, biće teže, ali ja sam spremna i odlučna, a onda ćemo zajedno slaviti, obećavam", napisala je na Instagramu Dominika Cibulkova, koja je u igračku penziju otišla 2019. godine.

Dominika i njen suprug Mihal Navara vjenčali su se u ljeto 2016. godine, još dok se ona aktivno bavila tenisom. Ubrzo nakon završetka sjajne karijere slovačke teniserke ona je javnosti saopštila da je u drugom stanju, dok je krajem 2022. godine objavila da je drugi put trudna.

Dvije trudnoće u veoma kratkom roku za nekadašnju finalistkinju Australijan opena uticale su na njenu kilažu, pa je nakon drugog porođaja morala da promijeni način života, ishrane i treninga. Za malo više od pola godine skinula je 17 kilograma, pa se po fotografijama na društvenim mrežama može reći da je Cibulkova sada u formi iz igračkih dana.

