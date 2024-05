MONDO NA ROLAN GAROSU! Pričaj srpski, stvarno te cijeli svijet razumije! Šifra "Stefanović" promijenila je sve

Prvi dani na grend slemu znaju da budu veoma zanimljivi, potvrdilo se to još jednom u Parizu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković stigao je u Pariz i krenuo sa pripremama za drugi grend slem sezone. Nije jedini koji je došao u glavni grad Francuske u subotu. Na aerodrom "Šarl de Gol" kročio je i izvještač MONDA i prošao je sa mnogo više problema od prvog reketa planete.

Šalu na stranu, navijaćemo za Noleta, Dušana, Miomira, Hamada, Lasla, Olgu, Aleksandru i sve srpske igrače koji budu i u dublu i u juniorskoj konkurenciji. Ali, prije toga vam donosimo i priču koja nema direktne veze sa pariskom šljakom na kojoj je on već odradio trening. Ili možda ima, procijenite sami.

Let je prošao brzo, avion je sletio na jedan od najvećih aerodroma u Evropi i onda su krenuli problemi. Prvo nas je tramvaj prevezao sa jednog terminala na drugi i to je bio samo početak. Uslijedila je pasoška kontrola koja je trajala oko sat i po vremena, skoro pa kao let iz Beograda do Pariza. Poslije čekanja uslijedio je pokušaj pozivanja taksija, tačnije vozača preko aplikacije "Bolt", dvojica su odbili, treći je prihvatio, narodski rečeno treća sreća. Ispostavilo se da je tako i bilo.

Poznavanje francuskog jezika autora ovog teksta nije baš na visokom nivou, da se tako izrazim. Pa je ulazak u vozilo počeo i završio se, na neko vrijeme, sa čuvenim "Bonjour", odnosno najjednostavnijim pozdravom. Tišina je trajala predugo, pokušao sam da prekinem, bezuspješno, pošto smo govorili različit francuski jezik.

Sve to trajalo je do momenta dok me nije pitao odakle sam, shvatio sam pitanje odgovorio sa Srbija, Novak Đoković i onda je uslijedio širok osmijeh. Logično, pomisao je bila da je to zbog Noleta, ali ne. Okrenuo se i na srpskom rekao "Kako si" i "Dobar dan".

Akcenat odličan, izgovoreno pravilno. Dovoljno da ostanem u šoku. Razgovor je uspio da se nastavi na nekoj kombinaciji francuskog, da bi ubrzo stiglo objašnjenje da je njegova familija iz Srbije i da se prezivaju Stefanović. Nije mi to dalo mira, pa je krenulo dalje ispitivanje. I bilo je uspješno.

Poslije prva dva bezuspješna pokušaja da pozove nekoga, uspio je iz trećeg. Dobio je svoju taštu. Javila se na srpskom i otkriveni su svi detalji. Ona se zove Vesna, iz Smederevske Palanke je i vozač Zakarija oženjen je njenom ćerkom Tamarom. Od ko zna koliko miliona ljudi u autu me dočekao čovjek koji ima veze sa Srbijom i to prilično značajne. Tako da i javno dugujem zahvalnost i Vesni na svim informacijama.

Čuli ste mnogo puta rečenicu "pričaj srpski da te cijeli svijet razumije". Mogu da potvrdim iz prve ruke da je to istina. I to usred Pariza...

Ako ste ostalli da čitate do ovog dijela, onda da spomenem i da sam smješten u dijelu grada okruženom zelenilom, nazivam ga pariskim Košutnjakom, dok je na Rolan Garosu stanje očekivano. Gužva, graja, "milion" ljudi unutar kompleksa, a tu je bila i grupa momaka koja je sjajno svirala gitaru, Novak koji je igrao i "trte" sa Međedovićem... Sve u svemu, dosta zanimljiv prvi dan.

