Srpska odbojkašica (18) mora da završi karijeru: Zbog rutinske operacije htjeli da joj amputiraju nogu!

Najbolji libero Evrope u svom uzrastu više nikada neće moći da se bavi odbojkom. Ovo je priča Danice Ružić o tome.

Jedna od najtalentovanijih odbojkašica, libero Danica Ružić, mora da završi igračku karijeru. Prošle godine Danica je proglašena za najboljeg libera na Evropskom prvenstvu kadetkinja, ali su ubrzo stigle za nju katastrofalne vijesti - kraj odbojkaške karijere, uz napomenu da više nikada neće moći da se bavi sportom.

Po savjetu ljekara, Danica je odlučila da obavi rutinsku operaciju meniskusa i tu je počeo njen pakao. Situacija se iskomplikovala, a bivša odbojkašica smatra da zbog nemara ljekara više neće moći da vodi normalan život - operacija je odrađena nestručno i neuspješno, a doskorašnja odbojkašica Tenta dugo će se oporavljati.

"Prošlo je osam mjeseci pošto sam se povrijedila i po savjetu ljekara odlučila za ‘rutinsku operaciju’ meniskusa za koju su mi rekli da je neophodna kako bih mogla da nastupam bez ikakvih tegoba. Posljedice neuspjele i nestručne operacije bile su katrastrofalne. Ne samo da zbog posljedica takve operacije neću nikada moći da se bavim odbojkom koja je bila moje životno opredjeljenje i dio svih planova za budućnost, već neću moći da se bavim ni bilo kakvim sportom, niti ću bilo kada moći da imam potpuno normalan život. Ni sada kada sam tek napunila 18 godina, ni ubuduće. Predstoje mi rehabilitacije i suočavanja sa tragičnom situacijom u kojoj nezavisno od toga šta budem činila ništa neće moći da bude tako kako sam željela. Trenutno sam zvanično najbolji libero Evrope u svojoj konkurenciji, to priznanje mi je uručio CEV. Sada dan kada sam proglašena za najboljeg libera na prvenstvu Evrope za kadetkinje 2022. godine izgleda kao bajka iz davne prošlosti", počela je svoju životnu priču u opširnom dopisu Danica Ružić.

Nakon rutinske intervencije imala je bolove u cijeloj nozi, a na kontrolnom pregledu saznala je i za novo oboljenje - nalazi su pokazali da ima stafilokoku. Ponovo je hospitalizovana, a dok je ležala u bolnici prolazili su najteži dani u njenom životu. Više od dvije nedjelje pogrešno je liječena, sve dok ljekari sa privatne klinike nisu odlučili da je pošalju u Beograd, kako bi joj spasili nogu!

"Ono što su u mom slučaju uradili ljekari - nezamislivo je. Zbog toga smo porodica i ja odlučili da učinimo svaki dodatni napor i pokušavamo da dođemo makar do minimum pravde u svakom postupku koji je moguće pokrenuti. Jedan od mojih motiva je da na taj način pokušam da spriječim da se u budućnosti nešto slično loše desi mojim drugaricama i drugim igračicama koje će sa uspjehom nastaviti da se bave za mene najljepšim sportom na svijetu, i uopšte svim sportistkinjama. Ono što su meni uradili, način na koji su mi uništili sve snove koje sam imala i u velikoj mjeri upropastili budućnost ograničavajući sve što ću moći da radim u životu, ne bi smjelo da se desi bilo kome. Zbog toga ću pokrenuti akciju da se tako nešto spriječi, pokazujući (iako mi to nije prijatno) do kakve posljedice može da se dođe ako se ljekar koji bi trebalo da bude vrhunski profesionalac bude nestručno i nepažljivo brinuo za vaše zdravlje. Zbog toga mi je potrebna vaša podrška: podrška mog Saveza", napisala je Danica i dodala: "Žao mi je jer vjerujem da sam vas ovim dopisom uznemirila. Nadam se vašoj budućoj podršci u aktivnostima koje ću pokrenuti u vezi sa ovim pitanjem, sa željom da oni koji su do toga doveli trpe zaslužene posljedice i da se više nikada i nikome to ne desi."

Po doalsku na VMA postojao je prijedlog da se maldoj odbojkašici amputira noga, ali je doktor Nenad Stepić odbio to! Zbog njenih godina i sportskih uspjeha riješio je da uloži i posljednji napor kako bi pomogao Danici, na čemu su svi u porodici Ružić zahvalni osoblju sa klinike.

"Velika zahvalnost cjelokupnoj zdravstvenoj ustanovi VMA koja mi je spasila život i nogu, u dvomjesečnoj borbi sa infekcijama, sepsom i svakodnevnom terapijom. Posebno ističem profesora Nenada Stepića koji je bio na čelu tima VMA i što je pružio nadljuske napore za spasavanje mog ŽIVOTA i NOGE", zaključila je srpska odbojkašica na kraju.

