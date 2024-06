Novak Đoković napravio je dva nevjerovatna preokreta za dva dana... /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Novak Đoković i to je to. Stvarno i mi novinari ostajemo više bez pravih riječi i pohvala koje možemo da napišemo i izgovorimo za najboljeg tenisera svih vremena. Prosto je nemoguće šta radi čovjek koji je prije desetak dana napunio 37 godina. Ovako nešto ostavilo bi trag i na mnogo mlađim igračima, Janik Siner je primjera radi predao meč na pariskom Mastersu kada je meč završio poslije dva ujutru...

Srbin je u noći između subote i nedjelje završio meč protiv Lorenca Muzetija u 3.06 ujutru, gubio je sa 2:1 u setovima, vratio se, preokrenuo i sve to trajalo je 4 sata i 29 minuta. Da, dobro ste pročitali, 4.29. Koliko je trajao meč osmine finala sa Fransiskom Serundolom? Duže, vjerovali ili ne, 10 minuta duže - 4.39. Za samo 48 sati odigrao je 9 sati i 8 minuta! Pao je i Serundolo - 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Kako je izdržao, kako je uspio da preživi sve to? Vjerovatno ni on sam nije siguran ali ono što mogu da vam kažem jeste da je iz novinarske lože jasno moglo da se vidi kroz kakve muke prolazi, koliko je bio nervozan i kako šampion nalazi izlaz iz mračnog tunela. Moram i da se pohvalim da sam na 3.36 u momentu kada je na semaforu stajalo 5:5 i kada je Argentinac imao brejk loptu koju nije iskoristio rekao kolegi Milanu koji je sjedio pored mene da je meč gotov i da je Serundolo upravo izgubio meč. Da na vrijeme kažem, nisam Nostradamus, već sam to rekao sa jednim razlogom - šampion se vraća ako ga ne nokautirate iz prve!

Vidi opis Vidio sam kako se Novak opet digao iz "mrtvih"! Ljudi, ovo je nemoguće - na 3.36 se dogodio ključni momenat! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 11 / 11

Jednostavno je, protiv velikih šampiona kao što je Đoković imate jednu šansu da zadate konačan udarac. Ukoliko je ne iskoristite, drugu nećete da dobijete. Prosto i jednostavno. Baš to se i dogodilo, Nole je spasao brejk loptu, poveo sa 6:5 i onda napravio brejk za osvajanje seta. Sve je već tada bilo gotovo i rezultat u petom setu bio bi još ubjedljiviji da je Novak na 2:0 i 30:0 uzeo svoj servis gem. Malo je komplikovao, mada je bilo nemoguće da izgubi duel u kom se vratio sa 1:2.

Pisao sam već da je prava privilegija gledati Novakove mečeve sa lica mjesta. Dva puta u dva dana vidio sam kako se vraća iz "mrtvih", ali ako neko u svijetu tenisa to može, onda je to Đoković. Možda može i da zamijeni Toma Kruza u nekom od narednih filmova "Nemoguće misije"...

ŠTA JE SA PUBLIKOM?

Francuska publika je posebna na više načina. Kada je na vašoj strani, onda je to neka nova energija, nešto što vas gura i kada ne ide, a kada nisu, onda zvižde i za svakakve gluposti. Baš to se vidjelo i na Novakovom meču gdje su imali te oscilacije i promjene. Kada se srpski as okliznuo u borbi za jedan poen i došao do svoje klupe da promijeni reket i da se obriše, sa tribina su se čuli zvižduci. Potpuno bespotrebno.

A, onda obrt i na tribinama. Kada je Novak gubio sa 4:2 u četvrtom setu svi zajedno su pjevali "Nole, Nole" i navijali za njega. Isto se desilo i protiv Muzetija prije dva dana kada su isto naprasno počeli da navijaju za Srbina kada je gubio. Mijenjaju i oni raspoloženje, a kada su uz srpskog asa onda je to nešto posebno.

"Hvala vam još jednom, kada sam gubio od Musetija sa 2:1 u setovima dali ste mi veliku energiju. Isto se dogodilo i u ovom meču. Ne znam više šta da vam kažem. Jedino objašnjenje koje imam ste vi", rekao je Novak na francuskom.

Tri koraka dijele Novaka od odbrane titule, hoće li da budu uz njega ili protiv? Vidjećemo već protiv Kaspera Ruda u četvrtfinalu. Ono što je jasno jeste da je uz njih nepobjediv...

(MONDO - Nemanja Stanojčić)