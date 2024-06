Španci pokušali da posvađaju Alkaraza i Đokovića! Karlos o provokaciji: Ako je Novak to vidio...

Karlos Alkaraz pričao je o povlačenju Novaka Đokovića i narednom meču sa Janikom Sinerom. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Karlos Alkaraz hoće titulu na Rolan Garosu. Da bi imao šansu da dođe do pehara moraće da sruši Janika Sinera. Upravo će njih dvojica u petak da odmjere snage po 9. put. Trenutno je 4:4 u međusobnim okršajima i to najbolje pokazuje kakvi su njihovi dueli i koliko su neizvjesni.

Poslije pobjede protiv Stefanosa Cicipasa došao je na konferenciju za medije. "Prvo želim da kažem da sam srećan što sam u polufinalu Rolan Garosa, posebno je igrati u polufinalu grend slema. Uzbuđen sam što ću u petak igrati protiv Janika ponovo. Težak izazov. Spreman sam za to. Nadam se da će svi da uživaju u meču koliko i ja", počeo je Alkaraz.

Nezaobilazna tema bilo je povlačenje Novaka Đokovića sa turnira. "Bio sam iznenađen zbog toga što se povukao sa turnira. Gledao sam meč protiv Serundola, završio je meč igrajući odličan nivo tenisa. Djelovalo je da nema bola u završnici meča, bilo mi je iznenađenje što se povukao. Pričao je sa timom, doktorom, tenis je takav ponekad, morate da se borite sa tim. Kada nemate Novaka na turniru, to je loše za navijače, da ne mogu da gledaju jednog od najbojlih igrača svijeta."

Jedan od španskih novinara pitao ga je kako gleda na Novakovu povredu i to što ga čeka duga pauza, što je malo i začudilo Karlosa, pošto još uvijek niko nije potvrdio koliko dugo bi mogao da odsustvuje. "Vidio sam da je povreda meniskusa, nisam znao koliko je ozbiljna povreda, ako mi kažete da postoji ruptura. Nisam ljekar niti znam koliko dugo će biti van terena. Rupture nikada nisu dobre vijesti. Sve što mogu da kažem sada je da se nadam da će brzo da se oporavi brzo. Pokazao je mnogo puta da se vraća mnogo jači poslije povreda i da to radi brzo. Želim mu da se što prije oporavi i vrati na teren. Da svi možemo da uživamo u njegovom tenisu."

Novak se žalio na loše stanje šljake, uvjeren je da je povreda mogla da bude izbjegnuta da se bolje vodilo računa o podlozi. Bilo je to jedno od pitanja za španskog tenisera, da priča o lošem stanju šljake. "Ako je on tako vidio, onda je vidio. Ja lično nisam imao nikakav problem sa šljakom. U ovom momentu uživam u tenisu."

Zatim se ponovo govorilo o predstojećem polufinalnom derbiju između Karlosa i Janika. Upitan je šta je najteže kada igra protiv njega i u čemu najviše uživa.

"Morate da trčite kao da ste na maratonu. Sa jedne na drugu stranu. On nema loš udarac, sve što radi, radi perfektno. Način na koji udara lopticu je sjajan, način na koji se kreće, to radi odlično. Tjera te do limita sa svakim udarcem i to je najteže kod mečeva sa njim. U isto vreme to volim, volim takve mečeve, takve izazove. Da te čeka borba sa njim. Prošli meč koji smo odigrali bio je baš takav i to volim. Da tražim rješenja, da ga pobijedim, kao što je bilo na primjer u Indijan Velsu kada sam izgubio prvi set sa 6:1. Takve situacije su sjajne za tenis, da probaš da nađeš pravi način igre."

Priznao je i da dueli sa Italijanom u njemu bude neki drugačiji osjećaj.

"Vjerovatno postoji malo više nervoze. Neću da lažem, to je jedan od najtežih izazova. Najbolji je igrač na svijetu, broj jedan je sada. Biće zanimljivo. Mečevi koje smo do sada igrali bili su sjajni. Svi žele da gledaju takve mečeve. Kada je žrijeb objavljen, svi su željeli da se mi nađemo u polufinalu. Hajde da vidimo kako će biti, ali smatram da će navijači da uživaju"

Tokom taj-brejka drugog seta Cicipas se žalio sudiji zbog Alkaraza i njegovih urlika, to mu je smetalo.

"Čuo sam, bilo je to na promjeni strana, prišao je sudiji, tako da sam čuo. Šta da kažem. Na kraju, može da se žali, to je njegovo pravo. Može da kaže sudiji ako mu nešto smeta. Ja ne mislim da sam ispuštao tako glasne zvukove da bih uticao na njega. Svako ima svoje mišljenje, možda neki misle da je bilo previše, možda on tako misli, ja ne mislim tako. Ima slobodu da kaže to sudiji."

Očekuje da će njihovo rivalstvo da bude dugoročno.

"Na kraju krajeva i ja očekujem da ću u narednih 10-15 godina da vodim bitke sa njim. Lijepo je igrati sa Janikom, zahvaljujući njemu sam postao bolji igrač. Zbog toga želim da ustajem ujutru, da treniram, da podižem svoj nivo, da budem tu, da se borim za velike titule sa njim. Kao što sam rekao, mislim da su svi željeli da nas vide u polufinalu. I ja imam želju, skor je 4-4, to je jedna od najvećih želja. Ima tri titule ove sezone, igra odlično. Spreman sam, daćemo sve od sebe i nadam se da će navijači uživati i da će da bude lijepa partija."

Za kraj je dobio pitanje da priča o njihova tri meča, poraz na Vimbldonu i pobjede na US openu i Indijan Velsu.

"Jedva čekam da igram meč, mislim da će biti lijep i zabavan meč. Da vidim svoj nivo igre, da vidim gdje sam sada. Uradiću sve da pobijedim. Te tri partije koje spominjete bile su dobre i komplikovane u isto vrijeme. Vimbldon? Sjećam se da mi je bilo teško, prvi put na Centralnom terenu, bio sam nervozan, pa smo poslije toga igrali na vrhunskom nivou. Na svakom meču sam izvlačio pouke i kako treba da igram protiv njega. Meč na US openu trajao je toliko dugo, fizički, mentalno, teniski, sve je bilo naporno. Jedna od najboljih partija u mojoj karijeri koju sam odigrao. Janik je igrač koji te drži na vrhunskom nivou i moraš da nalaziš rješenja i to je ljepota tenisa", zaključio je Alkaraz.

