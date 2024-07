Alkaraz će braniti titulu na Vimbldonu! Izgubio set, pa lako izašao na kraj sa Medvedevom

Karlos Alkaraz igraće u finalu Vimbldona, čeka Novaka Đokovića ili Lorenca Muzetija.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz igraće u finalu Vimbldona i pokušaće da odbrani titulu osvojenu prošle sezone. Uspio je da pobijedi Danila Medvedeva i to poslije izgubljenog prvog seta - 6:7, 6:3, 6:4, 6:4. Rutinski je izašao na kraj sa ruskim igračem poslije tog prvog dijela igre.

Da li će mu rival u borbi za titulu biti Novak Đoković ili Lorenco Muzeti ostaje da se vidi, pošto njih dvojica izlaze na Centralni teren vrlo brzo, čekali su da se meč španskog i ruskog igrača prvo završi.

Bio je ovo sedmi meč i peta pobjeda Alkaraza u međusobnim susretima sa Medvedevom. Još jednom je potvrdio da zna kako da igra sa njim i to se vidjelo i na terenu. Poslije izgubljenog prvog seta sve lakše je pronalazio rješenja u nastavku igre i kada god je bilo drame u gemovima uglavnom je to rešavao Španac. Skoro svaki bitan poen pripao je njemu.

The title defence rolls on



Carlos Alcaraz defeats Daniil Medvedev 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/gPS9G6sDaa — Wimbledon (@Wimbledon)July 12, 2024

Ako Novak prođe u finale biće to repriza prošlogodišnjeg finala i njihov šesti susret. Srbin je tri puta slavio. Ukoliko kojim slučajem to bude Muzeti biće to njihov peti meč, tri puta je slavio Karlos.

